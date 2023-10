Calcio Lecco. Bonazzoli verso Pisa: “Dovremo essere ordinati e concentrati”

Dopo l’amara sconfitta con l’Ascoli, il Lecco è atteso alla trasferta di Pisa

Bonazzoli: “Bisogna essere positivi, sbagliando meno”

LECCO – “Nonostante partiamo da un risultato negativo come quello di sabato, bisogna dobbiamo analizzare la prestazione e quello che di giusto abbiamo fatto per portarlo in campo domani, ma sbagliando meno”. Queste le prime parole di mister Emiliano Bonazzoli alla vigilia di Pisa-Lecco, recupero della 1^ giornata di campionato, che si giocherà martedì, 24 ottobre, all’Arena Garibaldi alle 18:30.

Secondo Bonazzoli bisogna ripartire dal primo tempo contro l’Ascoli in cui si era visto un buon Lecco al Rigamonti-Ceppi: “Bisogna essere positivi e si deve riparte da alcune certezze che i ragazzi hanno ben impresso in testa dopo la gara di sabato”.

Il tecnico lombardo valuterà domani il modulo giusto da disporre in campo contro il Pisa: “Le tre punte ci hanno aiutato ad attaccare ed offendere meglio l’Ascoli, il modulo era stato scelto da quello che avevamo visto durante gli allenamenti e anche in base all’avversario che ci troviamo di fronte. Per domani vedremo, abbiamo sia la possibilità di partite sempre con tre punte che partire rimanere più coperti”.

Sui giocatori a disposizione, Bonazzoli annuncia che: “Battistini rientra ed è un giocatore importante e di grande esperienza per il reparto difensivo, Marrone è ancora da valutare in quanto non è al cento per certo. Melgrati si è allenato con la squadra, mentre Guglielmotti è out per una contrattura al polpaccio. Alcuni però staranno a casa essendo una rosa molto ampia”.

L’allenatore bluceleste commenta la bassa percentuale di realizzazione da parte delle punte lecchesi, in particolare di Novakovich: “Ci ho parlato ieri, essendo un ex attaccante a volte ti intestardisci nella ricerca della rete e magari non riesci a concludere, quindi devi cercare di giocare per la squadra. Un assist o due a volte valgono più di un gol siccome alla fine conta il risultato finale e la vittoria. Lui ha ottime qualità, deve trovare maggiore fiducia e liberarsi la testa dai pensieri”

Sull’avversario, il Pisa di Aquilani: “Hanno una rosa importante con giocatori di qualità come Veloso che ha militato in categorie superiori a questa e tutti coloro che gli girano attorno. Sarà quindi una partita di sacrificio, loro sono una squadra che palleggia e ti fa correre molto senza dare punti di riferimento. Noi dovremo essere bravi e concentrati a chiudere bene tutte le linee di passaggio ma, soprattutto dovremo essere ordinati in ogni zona del campo”.

“Il Pisa – continua Bonazzoli – è una formazione che vuole arrivare ai playoff. Giocare all’Arena è un grande stimolo per i ragazzi e ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Non mancheranno i tifosi blucelesti che seguono con grande entusiasmo la squadra in trasferta e per questo dovremo dare qualcosa in più”.

Sugli errori commessi sabato da Di Stefano dal dischetto e Lemmens: “Sono ragazzi intelligenti e sanno che non puoi continuare a guardarti indietro altrimenti non puoi fare il giocatore di calcio, cercheranno di non commetterli più”.

I convocati del Lecco per il match contro il Pisa sono: Melgrati, Saracco, Bonadeo; Celjak, Bianconi, Battistini, Caporale, Donati, Boci, Lemmens; Degli Innocenti, Giudici, Sersanti, Tenkorang, Crociata, Ionita, Lepore, Agostinelli, Galli; Eusepi, Tordini, Piazauti, Di Stefano, Novakovich, Buso.