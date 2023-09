Calcio Lecco. Il calendario dei blucelesti dalla 5^ alla 9^ giornata

Manca solo un giorno all’attesa partenza del Lecco nel campionato di Serie B 2023/24

Domani, 3 settembre, i blucelesti incontreranno il Catanzaro all’Euganeo di Padova alle ore 18:30

LECCO – La Lega di Serie B, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha ammesso la Calcio Lecco e il Brescia al campionato, ha diramato il calendario degli anticipi e posticipi per la stagione 2023/24 dalla 5ª alla 9ª giornata.

I blucelesti di mister Luciano Foschi scenderanno finalmente in campo contro il Catanzaro, domenica 3 settembre, e in seguito dopo la pausa dedicata alle nazionali incontreranno in ordine Brescia, Modena, FelalpiSalò, Cittadella e Cosenza. Ecco gli orari nel dettaglio:

5ª giornata. Sabato, 16 settembre: Lecco-Brescia , ore 14:00;

, ore 14:00; 6ª giornata. Sabato, 23 settembre: Modena-Lecco , ore 14:00;

, ore 14:00; 7ª giornata. Martedì, 26 settembre: Lecco-FeralpiSalò , ore 18:15;

, ore 18:15; 8ª giornata. Domenica, 1 ottobre: Cittadella-Lecco , ore 16:15;

, ore 16:15; 9ª giornata. Sabato, 7 ottobre: Cosenza-Lecco, ore 14:00.

Qui il calendario completo della Serie B dalla 5ª alla 9ª