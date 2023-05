Calcio, Serie C. Il Lecco perde contro Pordenone, premiato da un rigore

Finale amaro al Rigamonti Ceppi dopo un match combattuto (e bagnato)

Le sorti della partita decise da un rigore all’85’

LECCO – Un calcio di rigore concesso all’85’ decreta la vittoria del Pordenone contro il Lecco sabato sera al Rigamonti Ceppi. Un finale di partita che lascia l’amaro in bocca e che prospetta ai blucelesti una sfida difficile in Friuli.

Il diluvio non ha fermato il gioco con il Lecco che tiene testa agli avversari per tutto il primo tempo. Complicata la ripresa dopo l’intervallo, iniziata con 15 minuti di ritardo per le condizioni del campo.

Il Pordenone attacca e prova ad affondare ma Melgrati protegge egregiamente. All’85’ fallo di Zambataro, appena entrato dalla panchina, e rigore (discutibile) per gli avversari. Melgrati intuisce la direzione ma non basta, Burrai segna, nel coro di proteste generali che sfocia in un’invasione di campo di Di Nunno, espulso dall’arbitro.

Nonostante lo stop prolungato dopo il rigore e il sipario di Di Nunno si giocano solo 5 minuti di recupero, poi arrivano i tre fischi finali. Il Lecco perde, amaramente. Ora si guarda al difficile match in Friuli.