Domenica comincia il campionato a Erba

“Dobbiamo trovare la chimica di squadra il prima possibile” dichiara coach Mazzoleni

CALOLZIOCORTE – Domenica 25 settembre alle 18 l’Enginux Calolziocorte scenderà in campo al PalaErba per affrontare il Le Bocce di coach Arturo Fracassa. La formazione calolziese non è al massimo della forma, come dichiara coach Angelo Mazzoleni.

“Siam reduci da un torneo molto brutto a Costa Masnaga, ma in settimana ci siamo allenati bene – dichiara l’allenatore calolziese – so però che le prime due, tre partite di stagione sono particolari, soprattutto per una squadra come la nostra che ha cambiato molto. C’è da trovare la chimica il prima possibile, arriviamo non nelle migliori condizioni, ma cercheremo comunque di fare il nostro”.

Il campionato di Csilver di quest’anno sembra molto difficile, con quattro retrocessioni dirette. Calolzio è reduce dalla bella cavalcata dello scorso anno che l’ha portata a un passo dalla Cgold. “Penso sia difficile fare meglio dell’anno scorso, noi comunque faremo quello che abbiamo sempre fatto, lavorare duro con l’obiettivo di arrivare il più in là possibile. Siamo una buona squadra, abbiamo solo bisogno di lavorare.

Nella formazione di quest’anno sono stati inseriti diversi giovani e un giocatore esperto come Simone Paduano, di ritorno dopo qualche stagione tra Mandello e Morbegno. “L’idea è quella di dare ai giovani minuti veri per costruire il nostro futuro. Purtroppo Filippo Tentori si è slogato una caviglia e non sarà a disposizione – conclude Mazzoleni – per quanto riguarda “Padu”, una quindicina di anni fa ero suo compagno, ora sono il suo allenatore. La sua presenza porta serenità in squadra, sono tutti contenti di dividere il campo e lo spogliatoio con lui”.