Basket femminile. Che brave le giovani cestiste lecchesi!

Calolzio U14 in finale Silver, giocheranno sabato.

Il 4 giugno la finale Gold per Costa Masnaga, con due ballabiesi in campo.

LECCO – Continuano le soddisfazioni per le giovani cestiste lecchesi U14, con la Carpe Diem Calolziocorte e il Basket Costa sugli scudi.

Iniziamo proprio dalle ragazzine di coach Riccardo Console. La formazione calolziese, dopo essere stata eliminata nella corsa al Gold, ha proseguito il suo percorso nel campionato Silver e conquistato la finale con la vittoria contro l’Ardor Bollate lo scorso 20 maggio 2019. Le biancorosse hanno sofferto nel primo tempo e cambiato marcia nel secondo, lasciando alle avversarie la miseria di undici punti e vincendo col punteggio di 48-32. Domani la formazione scenderà in campo a Costa Masnaga per il titolo regionale contro Crema, con inizio alle ore 17.15.

Chi invece disputerà la finale del campionato Gold sarà proprio il Basket Costa Masnaga U14 di coach Marcello Sala. La formazione brianzola ieri non ha avuto problemi a battere in semifinale Busto Arsizio (53-26) e il 4 giugno giocherà la finale regionale contro Ororosa Bergamo, con in palio anche la possibilità di accedere al campionato italiano U14. A rinforzare il Basket Costa anche due atlete ballabiesi, Giulia Spreafico e Asia Galli, grandi protagoniste nella vittoria di ieri.