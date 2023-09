Basket Serie C. Calolzio inizia il campionato contro PallMi

Esordio contro la Pallacanestro Milano per la WBT Calolzio

“Gioco veloce per vincere la partita” dichiara coach Mazzoleni

CALOLZIOCORTE– Oggi alle 18 comincia la nuova stagione di serie C della Carpe Diem Calolziocorte, da quest’anno sponsorizzata WBT. La squadra è stata molto rinnovata la scorsa estate, soprattutto per quanto riguarda il reparto lunghi, con l’addio ai fratelli Crippa, il ritorno di Davide Perego da Busnago e l’arrivo del mandellese Ibrahim Niang, oltre che del suo compagno Stefano Radaelli.

La prestagione calolziese è stata al meglio altalenante, con tre sconfitte in quattro amichevoli. Coach Angelo Mazzoleni non ne fa un dramma. “È andata come avevamo previsto; sapevamo che in diverse partite non saremmo stati al completo e che c’erano da amalgamare i nuovo giocatori. Si è visto qualcosa di buono, e qualcosa di meno buono”.

“Gli ultimi allenamenti fatti sono stati ottimi, ma l’inizio di stagione è strano per tutti, bisogno ancora trovare le giuste sintonie – prosegue il coach – in ogni caso il nostro obiettivo è mantenere la categoria anche il prossimo anno”.

Per quanto riguarda la sfida contro Pallacanestro Milano di questa sera alle 18, coach Mazzoleni è giustamente preoccupato. “Loro sono una delle squadre favorite, hanno diversi giocatori di livello, molti esperti e navigati. Il nostro obiettivo sarà quello di correre il più possibile perché se giocassimo al loro ritmo avremmo poche speranze di vincere la partita”.