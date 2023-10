Kayak. CK 90 Vercurago, gita sociale nel ricordo di Jacopo

Pagaiata di gruppo da Vercurago fino a Imbersago

“Tanti partecipanti, è stata una bellissima giornata”

VERCURAGO – Una cinquantina di tesserati del CK 90 Vercurago si sono ritrovati per la gita sociale in memoria di Jacopo Dodi, figlio della socia Loredana ed ex tesserato, scomparso qualche anno fa a soli 19 anni.

“Jacopo è stato per anni un nostro tesserato. Da ragazzino era venuto in kayak per molti anni, partecipando anche a diverse gare – dichiara il presidente Felice Farina – per ricordarlo com’era, ai tempi in cui anche lui veniva in canoa, ogni anno gli dedichiamo un raduno o un’uscita sociale”

Il gruppo è partito domenica 1 ottobre alle ore 10 dalla sede Galavesa, dopo un briefing iniziale del presidente Farina. I canoisti hanno attraversato, trasbordando, la diga di Olginate e percorso le rapide del Lavello, entrando in alcuni canali paralleli al fiume Adda, dove si sono potuti apprezzare vari aspetti naturalistici, di flora e fauna.

Dopo essere giunti sino a Brivio, e aver consumato un pranzo al sacco, il gruppo ha proseguito fino a Imbersago dove si è conclusa la gita, riportando poi le canoe in sede tramite dei carrelli.

“È stata una bellissima giornata nel ricordo di Jacopo, soprattutto per il fatto che, per molti dei presenti, era la prima uscita in assoluto, avendo effettuato il corso la scorsa estate” dichiara il vice-presidente Marco Arlati.