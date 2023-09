Il Calcio Lecco riabbraccia i suoi tifosi in piazza Garibaldi

La nuova squadra del Lecco sarà presentata ufficialmente in città

L’appuntamento è venerdì 8 settembre, alle 18, sul palco di piazza Garibaldi

LECCO – La Società Calcio Lecco ha il piacere di invitare tutti gli sportivi e i propri sostenitori alla presentazione ufficiale della prima squadra per la stagione 2023/24, oltre che lo staff tecnico e medico. L’arrivo in piazza Garibaldi dell’undici di Luciano Foschi è previsto a bordo del nuovo e avveniristico pullman bluceleste di Linee Lecco per venerdì prossimo 8 settembre, alle 18.

Inoltre, sul palco di piazza Garibaldi si potrà ammirare la rosa al completo con gli ultimi colpi di mercato e la nuova maglia targata Legea già utilizzata nella prima partita di campionato contro il Catanzaro. Dopo un’estate dentro e fuori le aule di tribunale, il Calcio Lecco è tornato finalmente in campo e dopo 50 anni di lunga attesa non vede l’ora di condividere la Serie B in mezzo alla propria gente, lì dove ha festeggiato la promozione meno di 3 mesi fa.