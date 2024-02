Artistica Serie A1. Altra grande prova dei ragazzi della Ghislanzoni-GAL

Confermato il 6° posto della prima prova

Fantastico Edoardo De Rosa nel cavallo con maniglie (14.700)

ANCONA – Ennesima prestazione di alto livello per la squadra di serie A1 maschile di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL. I blucelesti hanno migliorato il punteggio ottenuto nella prima prova di Montichiari e con il 235.250 ottenuto ad Ancona si ergono al sesto posto in classifica assoluta.

L’inizio della gara alle parallele non è buono, con Lorenzo Bonicelli non perfetto. Alla sbarra i lariani ottengono il punteggio peggiore e solo dal corpo libero la squadra inizia la rimonta. Ottima la prova al cavallo con maniglie – con Edoardo De Rosas che ha fatto segnare il miglior punteggio assoluto – fantastici agli anelli e benissimo anche al volteggio.

L’eroe di giornata è stato proprio De Rosa, il migliore della squadra in tre attrezzi su sei, compresa la fantastica prova al cavallo.

Al momento la Ghislanzoni-GAL è al sesto posto dopo due prove, con un punteggio totale di 470.300. In testa c’è il Gymnastic Romagna Team a 484.600.

Un grande risultato di squadra. Sono mancate le individualità ma c’è stato un grande sforzo di squadra che ci lascia tra le prime sei, in pista per la “final six”. Punteggio buono, nonostante qualche errorino. A metà gara eravamo ultimi e questo rischiava di demoralizzarci un po’, invece i ragazzi hanno reagito come una grande squadra” dichiara l’allenatore Pietro Spreafico.