Basket Serie B. Alessandro Riva ha firmato con Vicenza

Nuova avventura per il lungo lecchese

Sarà compagno del malgratese Luca Brambilla

LECCO – Luca Brambilla non sarà il solo giocatore lecchese che la prossima stagione vestirà la maglia del Basket Vicenza. A raggiungere il malgratese arriverà anche Alessandro Riva, reduce da un’ottima stagione con la maglia di Casale Monferrato.

Riva (205 cm – 1998) è un lungo di scuola Basket Lecco, dove ha effettuato tutto il percorso giovanile. Dopo aver esordito giovanissimo in Serie B con la maglia della Gimar, da qualche anno sta giocando da professionista nella stessa categoria, con due anni a Piombino, uno a Montegranaro, uno a Oleggio e lo scorso anno a Casale.

Nella stagione appena conclusa ha tenuto una media di 12 punti e 5.6 rimbalzi a partita, tirando col 51% dal campo.

“Sarà una bella occasione per me, dove potrò avere spazio da titolare in una squadra underdog, che potrebbe fare i play-off – dichiara Riva – il girone è tosto, ma sono contento. L’allenatore erano anni che mi cercava, finalmente abbiamo raggiunto l’accordo. Spero di poter fare una bella stagione”.