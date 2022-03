Basket Serie D. Bene Civate e Pescate, altra sconfitta per Vercurago

Larghe vittorie per Edilcasa e Autovittani

Vercurago perde male sul campo di Brembate Sopra

CASSANO D’ADDA – Un gran terzo quarto consente all’Edilcasa Civatese di espugnare il campo della NP Cassano d’Adda.

Il primo quarto i grigiorossi di coach Marco Brusadelli mettono il lucchetto agli attaccanti avversari, lasciandogli solo nove punti (9-14). Nel secondo la partita avanza senza particolari sussulti (24-30)

Nella terza frazione ennesimo “show” difensivo dell’Edilcasa, che lascia i bergamaschi senza segnare un punto per sette minuti consecutivi, toccando i venti punti di vantaggio (36-56). Gli ultimi dieci minuti gli allenatori allungano le rotazioni, senza che il divario cambi (50-71).

Miglior marcatore per i lecchesi il giovane Gioele Castelnovo con 15 punti. Doppia cifra anche per Riccardo Rotta (11) e Daniele Castagna (10).

NP CASSANO D’ADDA – EDILCASA CIVATESE 50-71

PARZIALI: 9-14; 24-30; 36-56

CIVATESE: Castelnovo 15, Rotta 11, Castagna D 10, Castagna F. 9, Galli 7, Castelletti M. 6, Panzeri 5, Negri 4 Maver, Brusadelli, Frigerio. All. Brusadelli.

MALGRATE – Seconda vittoria consecutiva per coach Davide Figini e l’Autovittani Pescate. I lecchesi hanno battuto a domicilio il Basket Verdello.

Pescate inizia con la difesa a zona, ma la scelta non paga e Verdello chiude il primo quarto avanti (12-18). I ragazzi di coach Figini – senza Filippo Tentori, influenzato – rimontano nel secondo quarto e vanno al riposo lungo in perfetta parità (32-32).

Dopo un terzo quarto interlocutorio (44-45) la formazione di casa vola via nell’ultima frazione con un fantastico parziale di 19-2, chiudendo il match sul punteggio di 66-52.

Miglior marcatore del match Mathias Cala con 18 punti. 17 per Marcello Butti e 13 per il rientrante Francesco Puglisi.

“Partita difficile, loro sono una buona squadra, in grado di cambiare ritmo – dichiara coach Figini – abbiamo disputato un ottimo ultimo quarto e sono contento della prova dei nostri quattro under, ci hanno dato una grossa mano”.

AUTOVITTANI PESCATE – ASD BASKET VERDELLO 66-52

PARZIALI: 12-18; 32-32; 44-45

PESCATE: Cala 18, Butti 17, Puglisi 13, Nasatti 8, Invernizzi 5, Bartesaghi 2, Porcaro 2, Chiappa 1, Mitula, Suziani. All. Figini.

BREMBATE – Seconda “scoppola” consecutiva per la Medinmove Vercurago. La formazione di coach Alessandro Ciceri ha perso di una ventina di punti sul campo della Pol. Brembate Sopra ASD.

L’inizio di partita è favorevole ai coguari, che chiudono il primo quarto con un possesso pieno di vantaggio (11-14). Dalla seconda frazione la musica cambia radicalmente: Brembate prende il controllo del match e va al riposo in controllo (29-22).

La ripresa i lecchesi non riescono a impensierire i padroni di casa, scivolando progressivamente fino al 70-51 finale.

L’unico coguaro in doppia cifra è Matteo Cazzaniga, autore di 16 punti.

“In questo periodo facciamo fatica in attacco, sbagliando troppo, e purtroppo subiamo dei parziali che non riusciamo a recuperare – dichiara coach Ciceri – dobbiamo ribaltare il trend perché ci meritiamo i primi otto posti, faremo di tutto per invertire questa situazione”

POL. BREMBATE SOPRA ASD – MEDNIMOVE VERCURAGO 70-51

PARZIALI: 11-14; 29-22; 49-36

VERCURAGO: Cazzaniga 16, Combi 7, Bianchi 6, Marchesi 6, Pozzi 6, Albenga 5, Garota 5, Butta, Figini, Grilli, Motta, Capelli. All. Ciceri.