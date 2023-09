Calcio a 5. Il Lecco supera in amichevole la corazzata L84

Ottima prestazione dei blucelesti, al via del prossimo campionato di Calcio a 5 Serie A2 Élite

Il percorso di avvicinamento al campionato proseguirà sabato al Palataurus in occasione del 2° Memorial Carlo Rusconi

LECCO – Ottima prestazione del Lecco, al via del prossimo campionato di Calcio a 5 Serie A2 Élite, a Leini sul campo della corazzata L84, tra le candidate ai piani alti della Serie A. I blucelesti si impongono per 4-3 in amichevole al termine di una gara ben giocata e lottando ad armi pari contro i quotati avversari.

Vantaggio bluceleste di Espindola, poi il pareggio piemontese e le reti di Tortorella e Ferri che mandano le squadre al riposo sul 3-1. A inizio ripresa Mattaboni firma il +3 lecchese, l’L84 accorcia sul 4-3 ma a vincere è la formazione di mister Fratini. Il tecnico romano può essere entusiasta a fine gara di quanto messo in mostra dai suoi ragazzi: “Abbiamo affrontato una squadra fortissima, anche se imballata dai carichi di lavoro che aveva nelle gambe. Detto questo, siamo stati bravi a metterli in grande difficoltà sia dal punto di vista atletico che tattico, perché abbiamo sbagliato diverse occasioni a tu per tu con il portiere e questo mi rende felice al di là del risultato che mi interessa molto meno”.

Due amichevoli e due vittorie, dopo il 6-2 rifilato il sabato precedente al Real Sesto di C1, fatte le debite proporzioni tra gli avversari sfidati: “Siamo migliorati nella fase difensiva di non possesso – prosegue il tecnico -, ma anche in quello della gestione della palla. Si vede che i ragazzi credono in quello che proviamo in settimana e questo è importante. L’unica cosa che non mi è piaciuta è il fatto di aver preso due gol nei secondi finali in entrambi i test. Questo è un rilassamento che non mi piace soprattutto pensando a quando ci saranno partite con in palio i 3 punti”.

Lecco che proseguirà il suo percorso di avvicinamento al campionato sabato prossimo al Palataurus in occasione del 2° Memorial Carlo Rusconi sfidando un’altra squadra della massima serie, il Mantova, e i francesi del Mandelieu.