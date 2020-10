Calcio Lecco: arriva Marco Pissardo, portiere, in prestito dall’Arezzo

La Calcio Lecco rende noto l’ingaggio di Marco Pissardo

Portiere dell’Arezzo, in prestito temporaneo a Lecco

LECCO – Nuovo arrivo in casa bluceleste: la Calcio Lecco 1912 ha comunicato l’ingaggio di Marco Pissardo che arriva a titolo temporaneo dall’Arezzo.

Pissardo, classe 1998 originario di Verbania, cresce nelle giovanili dell’Inte con cui vince tutto Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Torneo di Viareggio.

Esordisce in Serie D nel Varese, poi passa in C prima al Monopoli e infine all’Arezzo, dove l’anno scorso scende in campo per 28 volte.