Mastroianni decide la sfida con la Giana Erminio

Tre punti preziosi al termine di 90 minuti di battaglia

LECCO – Si apre con una preziosa vittoria, giunta al termine di una sfida intensa e combattuta, la stagione della Calcio Lecco. Nell’anticipo del sabato sera, tra le mura amiche del “Rigamonti-Ceppi”, i blucelesti di mister D’Agostino superano 1-0 la Giana Erminio.

A decidere la prima sfida del campionato di Serie C – girone A – è una rete messa a segno al 68′ da Mastroianni, lesto ad insaccare a porta vuota dopo una bella combinazione tra Capogna e Marotta.

Partita combattuta con occasioni su entrambi i fronti

L’avvio di gara vede la Giana Erminio rendersi subito pericolosa con Rossini, che dopo solamente due minuti chiama Bertinato ad un intervento decisivo. Il Lecco risponde due giri d’orologio più tardi con una combinazione tra Marotta e Capogna, con quest’ultimo che costringe Zanellati alla deviazione in angolo.

Al 6′ sono di nuovo gli ospiti a sfiorare il vantaggio. Perico si rende protagonista di una grande incursione in area, scarica poi su Pinto che calcia di potenza ma Bertinato è reattivo e salva nuovamente la porta lecchese. Sul fronte opposto Purro si incarica di un calcio di punizione che si spegne a lato di pochissimo.

Poco dopo il 20′ la Giana si rende pericolosa con un calcio da fermo, sul quale questa volta Bertinato non è perfetto. L’estremo difensore lecchese riesce comunque a salvarsi in qualche modo. Dall’altra parte del rettangolo di gioco le occasioni migliori capitano a Mastroianni, che al 25′ trova sulla sua strada un attento Zanellati, mentre al 32′ non riesce a impattare da ottima posizione un’invitante assist di Capogna.

In avvio di ripresa Merli Sala sfiora subito il gol con un’incornata da corner. Al 51′ è invece Purro ad avere una buona chance al termine di un contropiede. Al 60′ la Giana si fa vedere con Palazzolo che chiama Bertinato alla deviazione in corner.

L’episodio che decide la sfida arriva invece al 68′: Capogna serve con un filtrante Marotta, il quale a tu per tu con Zanellati è bravo a servire Mastroianni che a quel punto non deve far altro che depositare la palla in fondo alla rete. E’ il gol che porta in vantaggio il Lecco e che di fatto segna la partita.

Dopo aver subito il gol dell’1-0 alla Giana manca la forza per trovare la giusta reazione. L’occasione da gol migliore capita invece ai blucelesti ma Mastroianni, liberato in area da Mangni dopo un filtrante di Iocolano, si fa recuperare al momento della conclusione da Montesano.

Dopo questa occasione non se ne registrano più fino al triplice fischio del direttore di gara. I tre punti vanno alla Calcio Lecco che inizia nel migliore dei modi la propria stagione.

TABELLINO

LECCO – GIANA ERMINIO 1-0: Mastroianni 68′

LECCO: Bertinato, Celjak, Galli (Bolzoni dal 57′), Mastroianni (Moleri dall’87’), D’Anna (Iocolano dal 57′), Malgrati, Marotta, Merli Sala, Capogna (Mangni dal 69′), Purro (Nesta dall’87’), Capoferri. All. D’Agostino.

GIANA ERMINIO: Zanellati, Perico, Marchetti, Palazzolo (Capano dal 64′), Pinto, Rossini (Ruocco dall’87’), Ferrario, Greselin (D’Ausilio dal 73′), De Maria, Dalla Bona (Corti dall’87’), Montesano. All. Albè.

ARIBTRO: Sig. Fiero di Pistoia