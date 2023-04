Calcio Serie C. Il Lecco batte 2-1 la Pro Patria e vola in seconda posizione

Giudici e Pinzauti decidono la gara contro la Pro Patria

FeralpiSalò ad un passo dalla Serie B; Lecco ora al secondo posto

LECCO – Dopo il successo esterno ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Renate, la Calcio Lecco concede il bis imponendosi per 2-1 sulla Pro Patria. Nella gara del “Rigamonti-Ceppi” valida per la trentaseiesima giornata del girone A di Serie C i ragazzi di mister Foschi superano la formazione di Busto Arsizio grazie ai gol di Giudici (32′) e Pinzauti (87′); nel mezzo la rete del momentaneo pareggio di Castelli (60′).

La classifica, a due giornate dal termine del campionato, vede la FeralpiSalò in vetta con 66 punti, cinque in più del Lecco, ora secondo con una lunghezza di vantaggio sulla Pro Sesto e due sul Pordenone. Ora l’obiettivo concreto dei blucelesti è il secondo posto, considerato che la FeralpiSalò ha ormai un piede e mezzo nella serie cadetta.

La partita

In avvio di gara il Lecco si fa subito vedere in avanti con due tentativi di Giudici e Lepore, i quali però vengono fermati dalla difesa ospite. Poco dopo il quarto d’ora la Pro Patria si rende pericolosa con una combinazione tra Piran e Castelli che trova la pronta chiusura di Celjak.

La gara prosegue poi senza particolare sussulti fino alla mezz’ora, quando arriva il gol del vantaggio bluceleste: al 32′ è capitan Giudici a punire la cattiva respinta di Del Favero su un tiro-cross di Mangni e a realizzare così la rete che porta avanti il Lecco.

Dopo aver subito la rete dell’1-0 la Pro Patria fatica ad organizzare una reazione mentre il Lecco torna ad insistere, in particolare con un break di Zuccon che viene chiuso in corner. E’ questa l’ultima emozione del primo tempo.

La ripresa si apre con un diagonale di Nicco che Melgrati è bravo nel deviare in angolo. Il Lecco risponde con Buso ma questa volta Del Favero si supera ed evita il raddoppio. Passano pochi minuti e i ragazzi di Vargas trovano la via del pareggio con Castelli, bravo ma anche molto fortunato nell’occasione.

Con il punteggio di nuovo in parità entrambi gli allenatori inseriscono forze fresche dalle rispettive panchine per cercare di ottenere l’intera posta in palio. Al 67′ nello specifico mister Foschi chiama in causa Pinzauti che prende il posto di Mangni: è questa la mossa che risulterà decisiva per le sorti del match.

Dopo il 75′ non succede più molto ma a tre minuti dallo scadere arriva la rete decisiva di Pinzauti che fa partire un tiro dal limite che non lascia nessuno scampo a Del Favero.

Nei minuti di recupero la Pro Patria tenta il tutto per tutto e nel quarto minuto di recupero va vicinissima al pareggio con Molinari che viene fermato dalla traversa sugli sviluppi di un corner. La gara si chiude qui e il Lecco può festeggiare tre punti che diventano fondamentali per questo finale di stagione.

Tabellino

LECCO – PRO PATRIA 2-1: Giudici (L) 32′, Castelli (P) 60′, Pinzauti (L) 87′.

LECCO: Melgrati, Stanga (Bianconi dal 67′), Celjak, Enrici, Giudici, Lepore (Tordini dal 76′), Zuccon, Ilari (Galli dal 60′), Zambataro (Girelli dal 60′), Buso, Mangni (Pinzauti dal 67′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Martorelli, Cusumano, Bunino, Ardizzone. All. Foschi.

PRO PATRIA: Del Favero, Vaghi, Lombardoni, Molinari, Piran (Piu dal 90′), Ferri (Vezzoni dal 72′), Fietta (Gavioli dal 90′), Nicco, Ndrecka, Castelli (Chakir dal 72′), Pitou (Stanzani dal 46′). A disp.: Mangano, Brignoli, Parker, Rossi, Citterio. All. Vargas.

ARBITRO: Sig. Bozzetto, sez. Bergamo.

Classifica

FeralpiSalò 66

————————————————

Lecco 61

Pro Sesto 60

Pordenone 59

L.R. Vicenza 55

Padova 53

Virtus Verona 52

Arzignano Valchiampo 50

Juventus Next Gen 49

Novara 49

————————————————

Renate 49

Pergolettese 48

Pro Patria 46

Pro Vercelli 45

Mantova 42

————————————————

Trento 42

Sangiuliano City 41

AlbinoLeffe 38

Triestina 36

————————————————

Piacenza 34