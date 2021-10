Blucelesti puniti dalla rete di Scardina

Quarto ko su sei trasferte finora disputate

CREMA – Niente da fare per la Calcio Lecco. Gli uomini di Zironelli escono con le ossa rotte dal “Voltini” di Crema, dove i padroni di casa della Pergolettese si impongono col risultato di 1-0. A decidere la sfida è la rete realizzata da Scardina al 17′.

Per i blucelesti diventa sempre più evidente la criticità a far punti lontano dalle mura amiche. Con quest’ultima sconfitta salgono a quattro i ko in trasferta su sei gare finora disputate (una vittoria e un pareggio negli altri due match). Confrontando lo score con quello dei risultati interni, quattro vittorie e una sconfitta in cinque match, è evidente come il Lecco sia in netta difficoltà nelle gare esterne.

Ad appensatire la situazione vi è il fatto che dopo il ko rimediato giovedì sera contro il Renate oggi in molti si aspettavano una reazione, fatta in primis di carattere e sostanza. Qualità che però non sono emerse; al contrario il Lecco ha palesato grosse mancanze, non riuscendo quasi mai a farsi preferire nel gioco e ad incidere in fase offensiva.

Partita decisa nel primo tempo

L’episodio che ha sbloccato e di fatto deciso la gara è arrivato poco dopo il quarto d’ora, quando Scardina ha anticipato tutti su un corner incornando in rete per l’1-0. Dopo il gol subito i blucelesti non sono praticamente mai riusciti a farsi vedere con pericolosità dalle parti di Galeotti.

Anche nella ripresa, nonostante le forze fresche inserite da Zironelli, Galeotti non è mai stato chiamato in causa con interventi importanti, eccetto che su un colpo di testa di Mastroianni nelle battute conclusive. La Pergolettese dal canto suo in precedenza aveva sfiorato il raddoppio con una punizione di Morello, andatasi a stampare sul montante.

Ora il Lecco avrà a disposizione una settimana di tempo per archiviare le due sconfitte consecutive maturate in pochi giorni e per cercare di preparare al meglio la sfida contro la Virtus Verona, in programma domenica prossima al “Rigamonti-Ceppi”.

Tabellino

PERGOLETTESE-LECCO 1-0: Scardina 17′

PERGOLETTESE: Galeotti, Bariti, Ferrara, Lambrughi, Villa, Zennaro (dal 93′ Vitalucci), Arini, Varas, Guiu Vilanova (dal 75′ Perseu), Scardina, Morello (dall’84’ Moreo). A disp.: Soncin, Meddah, Cancello, Faini, Verzeni, Mercado, Nava, Fonseca. All. Lucchini.

LECCO: Pissardo, Battistini, Marzorati, Enrici, Masini, Lora (dal 75′ Di Munno), Kraja (dal 70′ Celjak), Zambataro, Morosini (dal 65′ Buso), Petrovic (dal 46′ Mastroianni), Ganz (dal 46′ Iocolano). A disp.: Ndiaye, Galli, Lakti, Di Munno, Merli Sala, Reda, Sparandeo. All. Zironelli.

ARBITRO: Sig. Zanotti di Rimini

Classifica

Sudtirol 24 (una partita in meno)

Padova 23 (una partita in meno)

Renate 23

FeralpiSalò 20 (una partita in meno)

Pro Vercelli 19

AlbinoLeffe 17

Lecco 16

Triestina 15

Juventus U23 14 (una partita in meno)

Pro Patria 13

Virtus Verona 12

Trento 12

Seregno 12

Legnago Salus 8 (una parita in meno)

Fiorenzuola 11

Pergolettese 11

Giana Erminio 10

Piacenza 9 (una partita in meno)

Mantova 9

Pro Sesto 8