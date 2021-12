Calcio under 19, il Lecco vince 3 a 1 contro il San Carlo e resta solo in vetta

LECCO – Questa mattina al PalaRogeno il Lecco Under 19 si è imposto per 3-1 nello scontro al vertice del girone B del Campionato Nazionale di categoria contro il San Carlo. Un successo meritato per i giovani guidati da mister Pablo Parrilla, che per lunghi tratti del match ha dato spazio ai tre ragazzi dell’Under 17 convocati per l’occasione e autori di un’ottima prestazione, al pari di tutta la squadra.

In palio la vetta della classifica al giro di boa del campionato e il Lecco arriva alla sosta natalizia con uno straordinario en plein di 9 vittorie su 9, risultando sia il miglior attacco, con ben 64 reti segnate, che la miglior difesa, avendo subito 22 gol. Una prima parte di stagione da 10 e lode quindi, in attesa di confermarsi nel 2022.

Tante le occasioni costruite dai blucelesti, capaci di sbloccare il risultato al 7′ con il classe 2005 Cotrufo, a segno nel cuore dell’area su un assist di Mentasti. Il raddoppio si materializza al 13′, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Foti ad andare alla conclusione da fuori area. La palla tocca il palo e si insacca per il 2-0. Passano 2′ e un’ingenuità difensiva del Lecco, a pochi passi dalla porta, regala il pallone agli avversari che non sbagliano e accorciano le distanze.

Chiusa la prima frazione di gioco sul 2-1, nella ripresa è sempre il Lecco ad amministrare il gioco, trovando la terza rete al 15′ con una splendida azione personale di Foti che spedisce la sfera sotto l’incrocio dei pali. Finisce 3-1 e il Lecco può continuare a guardare tutti dall’alto verso il basso. Dopo la pausa natalizia, il campionato riprenderà domenica 16 gennaio con la sfida interna contro il Bergamo, valida per la prima giornata di ritorno.