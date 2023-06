Campionato provinciale atletica su pista Csi, successo del Gs Virtus Calco

A Lecco la quarta e ultima giornata, in gara 14 società e oltre 150 atleti

Al secondo posto il Team Alto Lambro, al terzo posto il Team Pasturo

LECCO – Con la quarta e ultima giornata si è concluso a Lecco il Campionato provinciale Csi su pista di atletica: quattro giornate e quattro vittorie per la Virtus Calco che conquista il campionato provinciale con 120 punti. Al secondo posto il Team Alto Lambro con 108 punti e al terzo posto il Team Pasturo con 90 punti. A seguire la Pol Bernate con 86 punti, la Pol Bellano con 82 punti, il Csc Cortenova con 78 punti, la Pol Oratorio 2B con 56 punti, l’Us Derviese con 40 punti, il Gso V Unite 36 punti, il Gs Rogeno con 34 punti, la Pol 2001 con 28 punti, il Valvarrone e il San Giorgio con 26 punti, l’Asd Oltre Tutto con 13 punti e la Pol Pagnona con 10 punti.

I migliori punteggi dei lecchesi

I migliori punteggi sono quelli del salto in alto con Serena Viganò (Alto Alto Lambro) con 1,48m nelle Ragazze (853 punti) e Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco) con 1,70m nei Ragazzi (921 punti), nelle Veterane B nei 3000m Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate) in 14’25”1 con 887 punti e Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco) in 14’57”6 con 824 punti.

Tutti i podi delle gare a Lecco

300m

Cadette: 1^ Giulia Guido 46”0 (Team Pasturo), 2^ Emma Pozzi 48”0 (Us Derviese), 3^ Costanza Maria Monti 49”7 (Virtus Calco).

Cadetti: 1° Alessio Jian Filippini 40”5 (Team Alto Lambro), 2° Andrea Cederle 40”7 (Team Pasturo), 3° Davide Meneghini 44”7 (Team Alto Lambro).

1500m

Allievi: 1° Lorenzo Forni 4’10”1 (Team Pasturo), 2° Tommaso Farina 4’12”9 (Team Pasturo), 3° Tommaso Agostoni 4’49”3 (Team Pasturo).

Seniores: 1° Marco Melesi 4’16”1 (Csc Cortenova), 2° Simone Bossetti 4’35”1 (Team Pasturo), 3° Marco Redaelli 4’50”4 (Gso V Unite)

Amatori A: 1° Marco Bortolotti 4’58”7 (Pol Oratorio 2B), 2° Emanuele Ratti 5’29”2 (Gs Rogeno), 3° Hebert Cantù 5’48”5 (Pol Oratorio 2B).

Amatori B: 1° Tiziano Bertoldini 4’41”4 (Team Pasturo), 2° Marco Baldassare 5’14”2 (Pol Bellano), 3° Carlo Bonini 5’34”3 (Pol Bernate).

Veterani A: 1° Davide Forni 5’38”2 (Team Pasturo), 2° Walter Andreotti 6’03”8 (Gs Virtus Calco), 3° Antoine Chilà 6’24”1 (Team Alto Lambro).

Veterani B: 1° Vincenzo Azzolini 5’46”2 (Pol Bellano), 2° Dario Benatti 6’33”7 (Gs Virtus Calco), 3° Edgardo Locatelli 7’39”4 (Team Pasturo).

3000m

Allieve: 1^ Agata Carbonara 16’32”7 (Pol Bernate).

Juniores: 1^ Ginevra Brognoli 14’16”3 (Gs Virtus Calco).

Seniores: 1^ Alessia Ippolito 12’12”4 (Team Pasturo), 2^ Paola Ravasio 12’45”6 (Gs Virtus Calco).

Amatori A: 1^ Costanza Antonello 12’44”5 (Gs Virtus Calco), 2^ Roberta Pinchetti 4’46”4 (Team Pasturo).

Amatori B: 1^ Cinzia Beccalli 13’56”2 (Gs Virtus Calco), 2^ Sara Prataviera 15’28”3 (Gs Virtus Calco), 3^ Simona Colombo 16’11”1 (Team Pasturo).

Veterane A: 1^ Eugenia Casati 14’33”5 (Gs Virtus Calco).

Veterane B: 1^ Maria Grazia Zuliani 14’25’1 (Pol Bernate), 2^ Maria Pia Bonanomi 14’57”6 (Gs Virtus Calco).

Salto in alto

Ragazze: 1^ Serena Viganò 1,48m (Team Alto Lambro), 2^ Yasmine Gouem 1,34m (Team Alto Lambro), 3^ Linda Cattaneo 1,20m (Pol Bernate).

Ragazzi: 1° Riccardo Galbusera 1,70m (Gs Virtus Calco), 2° Diego De Lorenzi 1,44m (Csc Cortenova), 3° Tommaso Novati 1,31m (Pol Bernate).

Getto del peso

Cuccioli: 1^ Viola Colombo 9,63m (Gs Virtus Calco), 2^ Sofia Panzeri 8,81m (Team Alto Lambro), 3^ Angelica Citella 9,77m (Pol Valvarrone).

Cuccioli: 1° Marcello Saini 11,22m (Gso San Giorgio), 2° Nicolò Mandelli 9,75m (Team Pasturo), 3° Samuele Valsecchi 9,15m (Team Alto Lambro).

Ragazze: 1^ Giulia Santamaria 10,13m (Team Alto Lambro), 2^ Yasmine Gouem 7,94m (Team Alto Lambro), 3^ Elisabetta Proserpio 6,52m (Team Alto Lambro).

Ragazzi: Loris Rigamonti 9,46m (Team Alto Lambro), 2° Lorenzo Guido 8,49m (Team Pasturo), 3° Federico Silva 8,48m (Team Alto Lambro).

200m

Allieve: 1^ Martina Castelnuovo 28”7 (Team Alto Lambro), 2^ Elisa Rigamonti 35”1 (Team Alto Lambro).

Allievi: 1° Filippo Colombo 24”5 (Gs Virtus Calco), 2° Mattia Melloni 25”4 (Gs Virtus Calco), 3° Francesco Limosani 26”0 (Pol Bernate).

Juniores: 1° Cesare Fumagalli 26”6 (Gs Virtus Calco).

Seniores: 1^ Glenda Fumagalli 27”4 (Team Alto Lambro), 2^ Chiara Gennaro Selvaggio 31”3 (Pol Bernate), 3^ Paola Ghislanzoni 32”6 (Pol 2001).

Seniores: 1° Mattia Vitali 23”4 (Pol Bellano), 2° Giacomo Maggioni 23”6 (Gs Virtus Calco), 3° Luca Codara 24”8 (Gs Virtus Calco).

Amatori A: 1^ Fabiana Airoldi 30”6 (Gs Virtus Calco).

Amatori B: 1^ Sabrina Mauri 33”2 (Gs Virtus Calco), 2^ Chiara Libera Russo 34”9 (Gs Virtus Calco), 3^ Elena Pozzoli 36”4 (Team Alto Lambro).

Amatori B: 1° Mirko Carozzi 27”8 (Pol Oratorio 2B).

Veterani A: 1° Nicola Meneghini 40”9 (Team Alto Lambro).

Veterani B: 1° Gianni Berti 37”1 (Team Alto Lambro).

400m

Cuccioli: 1^ Anna Rigonelli 1’27”5 (Gs Virtus Calco), 2^ Matilde Orlandi 1’28”5 (Team Pasturo), 3^ Aurora Pasquini 1’29”1 (Team Pasturo).

Cuccioli: 1° Nicolò Mandelli 1’12”7 (Team Pasturo), 2° Marcello Saini 1’17”5 (Gso San Giorgio), 3° Simone Bergamini 1’19”2 (Team Pasturo).

Lancio del Vortex

Intel. Rel. Adulti: 1^ Lisa Guerrera 23,06m (Oltretutto 97), 2^ Daniela Gualtieri 12,85m (Oltretutto 97), 3^ Marta Spreafico 12,72m (Oltretutto 97).

Intel. Rel. Adulti: 1° Abacar Azize Diarassouba 16,54m (Otretutto 97), 2° Luca Giordano 15,58m (Team Alto Lambro), 3° Marco Corti 14,22m (Oltretutto 97).

Intel. Rel. Giovani: 1° Alessandro Fumagalli 7,23m (Oltretutto97).

Lancio del Giavellotto

Cadette: 1^ Giorgia Bono 18”65 (Team Alto Lambro), 2^ Costanza Maria Monti 18,64m (Gs Virtus Calco), 3^ Beatrice Ferin 18,46m (Gs Virtus Calco).

Allieve: 1^ Elisa Dozio 28,63m (Gs Virtus Calco), 2^ Eleonora Pozzi 19,92m (Team Alto Lambro), 3^ Clelia Brognoli 19,50m (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1^ Alice Valsecchi 24,52m (Team Alto Lambro), 2° Francesca Gennaro Selvaggio 19,63m (Pol Bernate), 3^ Gaia Comi 15,91m (Gs Virtus Calco).

Seniores: 1^ Vittoria Piva 21,50m (Pol Bellano), 2^ Valeria Nogara 19,47m (Pol Bellano), 3^ Monica Balgera 15,51m (Pol Bellano).

Amatori A: 1^ Dalila Cairoli 27,30m (Team Alto Lambro), 2^ Michela Ciceri 23,16m (Team Alto Lambro), 3^ Fabiana Airoldi 16,17m (Gs Virtus Calco).

Amatori B: 1^ Sabrina Mauri 22,34m (Cs Virtus Calco), 2° Nicoletta Ripamonti 16,93m (Gs Virtus Calco), 3^ Elena Pozzoli 16,23m (Team Alto Lambro).

Veterane A: 1^ Paola Babiani 18,66m (Pol Bellano), 2^ Piera Balbiani 16,82m (Pol Bellano), 3^ Nicoletta Denti 12,46m (Pol Bellano).

Veterane B: 1^ Maria Conti 11,26m (Team Alto Lambro), 2^ Maria Pia Bonanomi 8,00m (Gs Virtus Calco), 3^ Maria Grazia Zuliani 7,96m (Pol Bernate).

2000m

Cadette: 1^ Beatrice Spada 7’56”4 (Team Pasturo), 2^ Alessia Mancin 8’23”7 (Team Pasturo), 3^ Giulia Valagussa 8’29”0 (Gs Vurtus Calco).

Cadetti: 1° Federico Orlandi 6’19”9 (Team Pasturo), 2° Federico Forni 6’50”8 (Team Pasturo), 3° Leonardo Milesi 7’03”1 (Team Pasturo).

1000m

Esordienti: 1^ Yasmin El Azzouzi 3’56”6 (Gs Virtus Calco), 2^ Martina Pelizzoli 3’59”8 (Gs Virtus Calco), 3^ Anna Colombo 4’00”9 (Gs Virtus Calco).

Esordienti: 1° Christian Galbusera 3’41”2 (Gs Virtus Calco), 2° Joele Borghetti 3’45”3 (Gs Virtus Calco), 3° Thomas Gallina 3’55”4 (Gso San Giorgio).

Ragazze: 1^ Marta Molteni 3’44”3 (Team Alto Lambro), 2^ Virginia Gallo 3’48”1 (Pol Bernate), 3^ Elisa Martinelli 3’56”2 (Team Pasturo).

Ragazzi: 1° Lorenzo Guido 3’05”9 (Team Pasturo), 2° Diego De Lorenzi 3’11”2 (Csc Cortenova), 3° Filippo Mandelli 3’17”5 (Team Pasturo).

Lancio del disco

Cadetti: 1° Alessio Jian Filippini 22,04m (Team Alto Lambro), 2° Davide Meneghini 19,15m (Team Alto Lambro), 3° Federico Forni 18”5 (Team Pasturo).

Allievi: 1° Matteo Maggioni 32,42m (Gs Virtus Calco), 2° Stefano Tagliaferri 28,20m (Gs Virtus Calco), 3° Filippo Colombo 27,78m (Gs Virtus Calco).

Juniores: 1° Leonardo Molteni 26,38m (Team Alto Lambro), 2° Cesare Fumagalli 19,23m (Gs Virtus Calco).

Seniores: 1° Davide Bonacina 29,54m (Pol Bellano), 2° Giacomo Maggioni 26,70m (Gs Virtus Calco), 3° Alberto Ciceri 26,36m (Team Alto Lambro).

Amatori A: 1° Cesare Emanuele Ratti 13,72m (Gs Rogeno), 2° Heber Cantù 11,21m (Pol Oratorio 2B), 3° Marco Bortolotti 11,19m (Pol Oratorio 2B).

Amatori B: 1° Alessandro Valsecchi 37,93m (Team Alto Lambro), 2° Mauro Dozio 24,03m (Gs Virtus Calco), 3° Paolo Colombo 21,62m (Team Pasturo).

Veterani A: 1° Giuseppe Piva 29,21m (Pol Bellano), 2° Luigi Fusi 28,60m (Team Alto Lambro), 3° Davide Forni 26,17m (Team Pasturo).

Veterani B: 1° Federico Sala 27,53m (Team Alto Lambro), 2° Bario Benatti 34,35m (Gs Virtus Calco), 3° Gianni Berti 21,97m (Team Alto Lambro).

Disco con maniglia

Esordienti: 1^ Erika Polvara 17,85m (Gs Virtus Calco), 2^ Gaia Beramini 15,63m (Team Pasturo), 3^ Greta Magni 14,57m (Gs Virtus Calco).

Esordienti: 1° Francesco Guglielmo 17,46m (Pol Valvarrone), 2° Davide Invernizzi 17,14m (Gs Virtus Calco), 3° Joele Borghetti 16,91m (Gs Virtus Calco).