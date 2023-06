Campionato provinciale Csi di atletica su pista, la Virtus Calco vince anche la terza prova

Secondo posto per Team Alto Lambro, terzo il Team Pasturo

Dopo Oggiono, Lecco e Cernusco Lombardone, conclusione il 17 giungo a Lecco

CERNUSCO LOMBARDONE – Nonostante il tempo incerto si è svolta senza pioggia a Cernusco Lombardone la 3^ giornata del Campionato provinciale Csi di atletica su pista.

Si parte con i 5000m, disco maniglia, salto in alto, peso, lungo, 3000m, 600m, 1000m, 1500m, 200m e alla fine i 400m, dai Veterani B fino ai Cuccioli. Conclusa la terza prova (manca solo la quarta prova in programma sabato 17 giugno a Lecco) Calco è saldamente in testa (90 punti nella terza prova), così come il Team Alto Lambro (81 punti) ha già in tasca il secondo posto. Team Pasturo (66 punti), Polisportiva Bernate (64 punti), Polisportiva Bellano (62 punti) e Csc Cortenova (60 punti) si giocheranno il terzo posto sul podio.

Tutti i podi delle gare a Cernusco Lombardone

1500

Allieve: 1^ Agata Carbonaro 7’21”8 (Pol Bernate), 2^ Eleonora Pellegrini 7’28”2 (Pol Bernate).

Juniores: 1^ Rebecca Balbiani 5’50”9 (Team Pasturo), 2^ Ginevra Brognoli 6’17”0 (Virtus Calco).

Seniores: 1^ Camilla Valsecchi 5’18”6 (Team Pasturo).

Amatori A; 1° Laura Nardo 4’59”0 (Pol Pagnona), 2^ Costanza Antonello 5’50”0 (Virtus Calco), 3^ Simona Terzoli 7’16”9 (Pol Bernate).

Amatori B: 1^ Nadia Acquistapace 5’57”8 (Cs Cortenova), 2^ Cinzia Beccalli 6’14”1 (Virtus Calco), 3^ Sara Prataviera 6’59”9 (Virtus Calco).

Veterane A: 1^ Emilia Amadini 7’33”3 (Team Pasturo), 2^ Elena Maria Corno 7’40”2 (Pol Bernate).

Veterane B: 1^ Maria Pia Bonanomi 7’03”9 (Virtus Calco).

3000m

Allievi: 1° Lorenzo Forni 9’46”2 (Team Pasturo), 2° Vittoria Crippa 10’43”9 (Virtus Calco), 3° Alessandro Redaelli 11’22”3 (V Unite ).

5000m

Seniores: 1° Marco Melesi 17’10”7 (Cs Cortenova), 2° Simone Bossetti 17’24”3 (Team Pasturo), 3° Marco Redaelli 18’19”0 (V Unite).

Amatori A: 1° Paolo Turati 17’51”4 (Gs Rogeno), 2° Federico Goretti 20’49”9 (Pol Bellano), 3° Cesare Emanuele Ratti 21’13”4 (Gs Rogeno).

Amatori B: 1° Tiziano Bertoldini 17’38”8 (Team Pasturo), 2° Dario Rigonelli 18’39”6 (Virtus Calco), 3° Paolo Ernesto Ratti 21’13”4 (Gs Rogeno).

Veterani A: 1° Massimiliano Spano 20’20”1 (Cs Cortenova), 2° Dario Forni 22’01”3 (Team Pasturo), 3° Saverio Gennaro Selvaggio 24’09”5 (Pol Bernate).

Veterani B: 1° Angelo Corsaro 25’59”8 (Pol Bernate), 2° Edgardo Locatelli 26’48”3 (Team Pasturo).

Salto in lungo

Cadetti: 1° Alessio Jian Filippini 5,44m (Team Alto Lambro), 2° Matteo Lanuti 5,08m (Virtus Calco), 3° Davide Meneghini 4,70m (Team Alto Lambro).

Allievi: 1° Matteo Maggioni 6,10m (Virtus Calco), 2° Filippo Colombo 5,64m (Virtus Calco), 3° Niccolò Dozio 5,32m (Virtus Calco).

Juniores: 1° Leonardo Molteni 4,48m (Team Alto Lambro).

Seniores: 1° Giacomo Maggioni 6,13m (Virtus Calco), 2° Davide Bonacina 5,73m (Pol Bellano), 3° Alberti Ciceri 4,90m (Team Alto Lambro).

Amatori A: 1° Luca Perego 5,38m (Virtus Calco), 2° Federico Goretti 4,38m (Pol Bellano), 3° Hebert Cantù 3,42m (Pol Oratorio 2B).

Amatori B: 1° Lorenzo Beretta 4,18m (Virtus Calco), 2° Luca Monzardo 3,86m (Pol Bernate), 3° Giovanni Combi 3,68m (Cs Cortenova).

Veterani A: 1° Davide Forni 4,02m (Team Pasturo), 2° Massimiliano Spano 3,47m (Cs Cortenova), 3° Enrico Vitali 3,38m (Pol Bellano).

Veterani B: 1° Giancarlo Ciceri 3,94m (Team Alto Lambro), 2° Dario Benatti 3,92m (Virtus Calco), 3° Gianni Berti 3.39m (Team Alto Lambro).

Salto in lungo

Esordienti F: 1^ Maria Benerice Allaly 1,15m (Virtus Calco), 2^ Anna Colombo 1,10m (Virtus Calco), 3^ Greta Magni 1,10m (Virtus Calco).

Esordienti M: 1° Alessio Valsecchi 1,05m (Team Alto Lambro), 2° Mattia Feletti 1,05m (Virtus Calco), 3° Joele Borghetti 1,05m (Virtus Calco).

Getto del peso

Cadette: 1^ Beatrice Ferin 8,58m (Virtus Calco), 2^ Matilde Beretta 7,00m (Virtus Calco), 3° Giorgia Bono 6,78m (Team Alto Lambro).

Allieva: 1^ Elisa Dozio 12,10m (Virtus Calco), 2° Clelia Brognoli 9,52m (Virtus Calco), 3^ Eleonora Pozzi 7,09m (Team Alto Lambro).

Juniores: 1^ Alice Valsecchi 8,19m (Team Alto Lambro), 2^ Ilaria Oricchio 6,34m (Team Alto Lambro), 3^ Gaia Comi 6,08m (Virtus Calco).

Seniores: 1^ Federica Dozio 11,74m (Virtus Calco), 2° Paola Ghislanzoni 6,02m (Pol 2001); 3^ Chiara Gennaro Selvaggio 7,88m (Pol Bernate).

Amatori A: 1^ Lara Elisa Comissoli 7,50m (Pol Bernate), 2^ Michela Ciceri 7,32m (Team Alto Lambro), 3^ Fabiana Airoldi 6,47m (Virtus Calco).

Amatori B: 1^ Elena Pozzoli 7,12m (Team Alto Lambro), 2° Sabrina Mauri 7.10m (Virtus Calco), 3^ Sara Prataviera 7,06m (Virtus Calco).

Veterane A: 1^ Elena Ida Vercelli 6,52m (Team Alto Lambro), 2^ Paola Balbiani 6,38m (Pol Bellano), 3^ Piera Balbiani 6,28m (Pol Bellano).

Veterani B: 1^ Maria Conti 5,20m (Team Alto Lambro), 2^ Maria Pia Bonanomi 4,44m (Virtus Calco).

Intel. Real. Adulti: 1° Mattia Cazzola 4,78m (Team Alto Lambro).

200m

Cuccioli: 1^ Sofia Panzeri 36”3 (Team Alto Lambro), 2^ Anna Rigonelli 36”9 (Virtus Calco), 3^ Viola Colombo 37”4 (Virtus Calco).

Cuccioli: 1° Tommaso Compagnoli 33”4 (Pol Bernate), 2° Nicolò Mandelli 34”5 (Team Pasturo), 3° Simone Bergamini 35”2 (Team Pasturo).

400m

Allieve: 1^ Elisa Dozio 1’09”1 (Virtus Calco), 2^ Clelia Brognoli 1’09”7 (Virtus Calco), 3^ Elisa Rigamonti 1’20”2 (Team Alto lambro).

Allievi: 1° Filippo Colombo 57”1 (Virtus Calco), 2° Francesco Limosani 58”5 (Pol Bernate), 3° Niccolò Dozio 1’00”5 (Virtus Calco).

Juniores: 1^ Francesca Gennaro Selvaggio 1’19”8 (Pol Bernate).

Seniores: 1° Fabio Balatti 55”4 (Pol Bellano), 2° Luca Codara 55”5 Virtus Calco), 3° Davide Bonacina 1’12”6 (Pol Bellano).

Amatori A: 1^ Fabiana Airoldi 1’11”9 (Viritus Calco).

Amatori A: 1° Luca Perego 1’00”7 (Virtus Calco), 2° Hebert Cantù 1’09”9 (Pol Oratorio 2B).

Amatori B: 1^ Sabrina Mauri 1’15”7 (Virtus Calco), 3^ Francesca Castagna 1’18”4 (Team Pasturo), 3^ Chiara Libera Russo 1’21”2 (Virtus Calco).

Amatori B: 1° Claudio Mandelli 1’00”6 (Team Pasturo), 2° Luca Monzardo 1’23”7 (Pol Bernate).

Veterani B: Bario Benatti 1’14”8 (Virtus Calco).

600m

Esordienti: 1^ Erika Polvara 2’14”1 (Virtus Calco), 2^ Mariachiara Combi 2’17”4 (Cs Cortenova), 3^ Aqby Traore 2’18”8 (V Unite).

Esordienti: 1° Joele Borghetti 2’07”0 (Virtus Calco), 2° Christian Galbusera 2’09”3 (Virtus Calco), 3° Giulio Redaelli 2’10”3 (Team Pasturo).

Ragazze: 1^ Maissara Iwena 1’53”7 (Cs Cortenova), 2^ Virginia Gallo 1’59”8 (Pol Bernate), 3^ Marta Molteni 2’01”3 (Team Alto Lambro).

Ragazzi: 1° Lorenzo Guido 1’40”8 (Team Pasturo), 2° Nicola Spano 1’42”2 (Cs Cortenova), 3° Tommaso Novati 1’42”9 (Pol Bernate).

1000m

Cadette: 1° Gaia Rigamonti 3’15”4 (Virtus Calco), 2° Beatrice Spada 3’25”4 (Team Pasturo),3^ Sara Vaccariello 3’38”3 (Team Pasturo).

Cadetti: 1° Federico Orlandi 3’03”8 (Team Pasturo), 12° Federico Forni 3’04”7 (Team Pasturo), 3° Leonardo Milesi 3’06”9 (Team Pasturo).

Disco con maniglia

Cuccioli: 1^ Sofia Panzeri 16,58m (Team Alto Lambro), 2^ Viola Colombo 12,24m (Virtus Calco), 3^ Vittoria Cantù 12,20m (Pol Oratorio 2B).

Cuccioli: 1° Samuele Spano 17,24m (Team Pasturo), 2° Nicolò Mandelli 15,68m (Team Pasturo), 3° Samuele Valsecchi 14,79m (Team Alto Lambro).

Ragazze: 1^ Giulia Santamaria 28,47m (Team Alto Lambro), 2^ Linda Galbusera 24,88m (Virtus Calco), 3^ Caterina Bosisio 21,37m (Team Alto lambro).

Ragazzi: 1° Loris Rigamonti 29,84m (Team Alto Lambro), 2° Nicola Spano 27,97m (Cs Cortenova), 3° Riccardo Galbusera 24,95m (Virtus Calco).

Classifica di società

1^ Gs Virtus Calco (415.556 punti), 2^ Team Alto Lambro (18.545 punti), 3^ Team Pasturo 17.765 punti), 4^ Pol Bernate (10.131 punti), 5^ Csc Cortenova (6.641 punti), 6^ Pol Bellano (5.539 punti), 7^ Pol Oratorio 2B (1.486 punti), 8^ Gs Rogeno (1.454 punti), 9^ Gso V Unite (1.204 punti), 10^ Pol Pagnona (828 punti), 11^ Polisportiva 2001 (307 Punti).