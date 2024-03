Campionato regionale Csi di corsa campestre, Vitus Calco al secondo posto

A Villa Guardia terza e ultima prova tra pioggia e fango

Più di 800 atleti e 37 società, vince il Gs Csi Morbegno

VILLA GUARDIA (CO) – Nonostante la giornata di pioggia e fango, più di 800 atleti hanno gareggiato nella terza e ultima prova del Campionato Regionale Csi di corsa campestre. Tra le società vince il Gs Csi Morbegno con 1312 punti, al secondo posto il Gs Virtus Calco con 1175 punti e al terzo posto il Lieto Colle con 965 punti.

Bene anche tutti gli altri lecchesi, al 5° posto Premana con 841 punti, al 6° posto Csc Cortenova con 766 punti, all’8° posto il Team Pasturo con 606 punti, al 10° posto la Pol Bernate con 384 punti, al 15° la Pol Pagnona con 214 punti, al 27° il Team Alto Lambro con 96 punti, al 28° la Pol 2001 Oratorio Chiuso-Maggianico con 82 punti, al 29° Us Derviese con 69 punti, al 30° Gs Rogeno con 67 punti e al 37° Pol Bellano con 11 punti.

Otto vittorie individuali per gli atleti lecchesi

Tre vittorie per il Csc Cortenova con Maissara Iwena (Ragazze), Meri Ticozzelli (Veterane A) e Sara Buzzoni (Dis Intelletivo-Relazione Adulti femminile). Due vittorie per il Team Pasturo con Camilla Crippa (Juniores) e Camilla Valsecchi (Seniores), una vittoria per Us Derviese con Elisa Menatti (Allieve), Premana con Francesco Gianola (Allievi) e Pol Pagnona con Donatella Rota (Veterane B).

Tutti i vincitori e i lecchesi nelle prime dieci posizioni

Cucciole. 1° Martina Gosatti (Csi Tirano), 3^ Cristina Gianola (Dilettantistica Premana).

Cuccioli: 1° Elio Meleri (Gs Robore Virtus Seveso), 3° Gregorio Pagangriso (Us Derviese), 4° Pablo Morganti (Gs Virtus Calco), 9° Teo Gianola (Dilettantistica Premana).

Esordienti: 1^ Soraya Pedroncelli (Gp Santi Nuovo Olonio), 2^ Giulia Fazzini (Dilettantistica Premana), 3^ Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo), 6^ Anna Rigamonti (Gs Virtus Calco), 9^ Lavinia Origo (Gs Virtus Calco).

Esordienti: 1° Pietro Gosetti (Gs Csi Tirano), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo).

Ragazze: 1^ Maissera Iwena (Csc Cortenova), 7^ Matilde Spano (Csc Cortenova).

Ragazzi: 1° Giuseppe Tirinzoni (Gp Talamona), 4° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 8° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova).

Cadette: 1^ Francesca Burgassi (Lieto Colle), 9^ Carolina Fazzini (Dilettantistica Premana).

Cadetti: 1° Iacopo Pessani (Atl Cassano D’Adda), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 8° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 10° Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco).

Allieve: 1° Elisa Menatti (Us Derviese), 2^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 4° Serena Mascheri (Csc Cortenova), 5^ Maria Fazzini (Dilettantistica Premana), 6^ Gaia Rigamonti (Gs Virtus Calco), 7^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova).

Allievi: 1° Francesco Gianola (Dilettantistica Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 5° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 6° Ivan Pomoni (Dilettantistica Premana).

Juniores: 1^ Camilla Crippa (Team Pasturo), 4^ Agata Carbonaro (Pol Bernate), 5^ Eleonora Pellegrini (Pol Bernate).

Juniores: 1° Daniele Ciapponi (Gp Talamona), 2° Emanuele Fazzini (Dilettantistica Premana), 3° Tommaso Gianola (Dilettantistica Premana), 4° Michael Gianola (Dilettantistica Premana), 6° Mauro Gianola (Dilettantistica Premana).

Seniores: 1^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 3^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova),4^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 5^ Eleonora Gandin (Pol Pagnona), 6^ Paola Ravasio (Gs Virtus Calco), 8^ Anastasiya Solovyeva (Gs Virtus Calco), 9^ Isabella Carlotta Maiocchi (Pol Bernate), 1 Vittoria Busi (Csc Cortenova).

Seniores: 1° Daniele Molatore (Gp Santi Nuova Olonio), 3° Stefano Villa (Gs Virtus Calco), 6° Simone Adamoli (Team Pasturo).

Amatori A: 1^ Cinzia Cucchi (Gp Talamona), 3^ Angela Locateklli (Dilettantistica Premana), 4° Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 5° Costanza Antonella (Gs Virtus Calco), 7^ Vasilica Nastrut (Csc Cortenova), 8^ Elisabetta Arrigoni (Csc Cortenova), 10^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate).

Amatori A: 1° Massimiliano De Bernardi (Atl Alto Lario), 4° Stefano Tavola (Gs Virtus Calco), 7° Fabio Boffelli (Gs Virtus Calco), 10° Gianni Codega (Csc Cortenova).

Amatori B: 1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 2^ Debora Denedetti (Team Pasturo), 3^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 4^ Elena Caliò (Team Pasturo), 5^ Cinzia Beccalli (Gs VIrtus Calco) 6^ Elena Rusconi (Team Pasturo), 7^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), 8^ Anna Busi (Pol Pagnona).

Amatori B: 1° Graziano Buzzoni (Gp Santi Nova Olonio), 2° Dario Rigonelli (Gs Virtus Calco), 5° Giovanni Gianola (Dilettantistica Premana), 7° Walter Patriarca (Us Derviese), 9° Claudio Tagliaferri (Pol Pagnona), 10° Paolo Ratti (Gs Rogeno).

Veterane A: 1^ Meri Ticozzelli (Csc Cortenova), 2^ Antonella Crucifero (Team Pasturo), 3^ Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), 7^ Elena Corno (Pol Bernate).

Veterani A: 1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio); 3° Italo Conti (Pol Pagnona), 6° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 8° Patrizio Alborghetti (Csc Cortenova), 9° Angeo Gerosa (Team Pasturo).

Veterane B: 1^ Donatella Rota (Pol Pagnona), 2^ Donzilia Cardoso Loperz (Gs Rogeno); 4^ Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco), 5^ Maria Chiara Zuliani (Pol Bernate).

Veterani B: 1° Francesco Barletta (B&rc Castiglione D’Adda), 2 Gianni Muttoni (Pol Pagnona), 6° Aurelio Maiocchi (Pol Bernate).

Dis Intelletivo-Relazione Adulti: 1^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).