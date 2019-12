Corsa campestre. Il trofeo Centro commerciale Meridiana, riparte da Arcore

ARCORE – Non sarà Bevera a riaprire le attività di corsa campestre del Csi, la Pol Castello Brianza ha infatti passato il testimone. Da Bevera di Sirtori ci si sposta quindi nel bel contesto del parco di Villa Borromeo ad Arcore per la disputa della terza e penultima giornata del campionato provinciale Csi di corsa campestre, gare in programma nella mattina di domenica 12 gennaio con inizio gare alle 9.30.

Cs Cortenova a vele spiegate dopo le prime due giornate

Sono uscite in questi giorni le classifiche aggiornate dopo le prime due prove, anche nella seconda giornata i valori in campo sono stati rispettati e le società hanno raddoppiato i punti ottenuti all’esordio con l’inserimento dell’Us Derviese assente a Pasturo nella prima giornata. Al comando le due valsassinesi con Cortenova campione italiano in carica che guida con 60 punti davanti al Team Pasturo che ne ha 54 e alla Virtus Calco che ne ha 48, dietro seguono Premana a 44, Pol Bernate a 40, Pol Pagnona a 36, Pol Bellano a 32, Stella Alpina a 26, Pol 2001 a 20 e a completare le prime 10, il Gs Rogeno con 15.

Tre le prove da conteggiare per le classifiche individuali, quattro per il titolo di società.

Individualmente saranno conteggiati i tre migliori risultati sui quattro a disposizione, mentre per la classifica di società, saranno validi tutti i punteggi ottenuti nella quattro giornate del campionato.

Classifiche individuali dopo due giornate