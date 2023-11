Cross. Campionato provinciale a staffetta Ragazzi e Cadetti, bene i lecchesi

Il Cs Cortenova vince nei Ragazzi e nelle Cadette

L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni primeggia nelle Ragazze

COLVERDE (CO) – Organizzata dalla società Asd Lieto Colle, in collaborazione con il Comitato Provinciale Como/Lecco e col patrocinio del Comune di Colverde e Regione Lombardia, si è corso il Campionato provinciale di campestre a staffetta. In gara i Ragazzi e Cadetti m/f (59 staffette), quasi 150 Esordienti 5/8 fuori punteggio e ben 184 atleti degli Esordienti 10 per la 4^ prova del Trofeo Lanfritto Maggioni. Le gare Assolute, dagli Allievi fino ai Master, hanno corso un cross corto valido per il 2° Memorial Renzo & Rino Barella.

Nella Esordienti 10, gara valida per il trofeo Lanfritto Maggioni, vince la 4^ giornata l’Atletica 87 Oggiono con 322 punti, al secondo posto l’Ag Comense con 230 punti e al terzo posto il Gs Bernatese con 229 punti.

Per il campionato provinciale a staffetta due titoli per il Cs Cortenova con i Ragazzi e le Cadette, l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vince il titolo nelle Ragazze, il titolo Cadetti all’Atletica Mariano Comense.

Il Memorial Renzo & Rino Barella alla società di casa Lieto Colle

A vincere il memorial con ben 775 punti il Lieto Colle, Cs Cortenova secondo con 448 punti, al terzo posto il Gs Bernatese con 418 punti, al quarto posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 359 punti, al quinto posto il Cus Insubria Varese Como con 332 punti e al sesto posto l’Atletica 87 Oggiono con 355 punti.

Il 3 dicembre si chiude il trofeo Lanfritto Maggioni

Ritrovo alle 9 e si inizia alle 10, si partirà dalla categoria Esordienti 10 fino ai Cadetti, dagli Allievi fino ai Master un cross corto (3km al femminile e 4km al maschile).

Tutti i vincitori e migliori lecchesi entro i primi 10 posizioni

Esordienti 10: 1^ Alice Chicco (Gd Bernatese), 2^ Isabella Agostini (Atl 87 Oggiono), 5^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 6^ Alice Farina (Atl 87 Oggiono), 9^ Greta Tagliaferri (Premana).

Esordienti 10: 1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 8° Enea Barraja (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 8° Enea Barraja (Atl Lecco Colombo Costruzioni). Ragazze: 1^ Sofia Piazza, Domitilla Citterio, Vanessa Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Maria Sacchi, Saffia Naciri, Chiara Panzeri (Atl 87 Oggiono), 7^ Nicole Abis, Chiara Magni, Francesca Fazzini (Cs Cortenova),

Ragazzi: 1° Diego De Lorenzi, Federico Pellizzaro, Nicola Spano (Cs Cortenova), 2° Filippo Mandelli, Matteo Orlandi, Lorenzo Guido (Team Pasturo), 6° Pietro Calabrese, Tristan Lamperti, Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10° Sasha Stefano Villa, Luca Pani, Lucio Arienti (Up Missaglia).

1° Diego De Lorenzi, Federico Pellizzaro, Nicola Spano (Cs Cortenova), 2° Filippo Mandelli, Matteo Orlandi, Lorenzo Guido (Team Pasturo), 6° Pietro Calabrese, Tristan Lamperti, Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10° Sasha Stefano Villa, Luca Pani, Lucio Arienti (Up Missaglia). Cadette: 1^ Serena Mascheri, Arianna Buzzoni, Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 3^ Giulia Monzani, Irene Marchiori, Giulia Scaccabarozzi (Merate Atl Promoline), 4^ Margherita Majer, Anita Raineri, Marianna Chiappa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Sara Vaccariello, Beatrice Spada, Alessandra Mancin (Team Pasturo), 6^ Annalisa Cantù, Marta Tentori, Francesca Passoni (Merate Atl Promoline).

Cadetti: 1° Tommaso Parisi, Andrea Minotti, Angelo Nocito (Atl Mariano Comense), 4° Marco Fazzini, Francesco Gianola, Michele Bellati (Premana), 5° Leonardo Melesi, Andrea Colombo, Federico Orlandi (Team Pasturo), 9° Leonardo Simoncelli, Alessandro Stella, Filippo Vedana (Merate Atl Promoline).

1° Tommaso Parisi, Andrea Minotti, Angelo Nocito (Atl Mariano Comense), 4° Marco Fazzini, Francesco Gianola, Michele Bellati (Premana), 5° Leonardo Melesi, Andrea Colombo, Federico Orlandi (Team Pasturo), 9° Leonardo Simoncelli, Alessandro Stella, Filippo Vedana (Merate Atl Promoline). Allieve: 1^ Anna Tentori (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi: 1° Jacopo Casalino (Lieto Colle), 3° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Alessandro D'Abbrusco (Merate Atl Promoline), 7° Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Jacopo Casalino (Lieto Colle), 3° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Alessandro D’Abbrusco (Merate Atl Promoline), 7° Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni). J/P/S/Master: 1^ Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como), 2^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Maria Gianola (Cs Cortenova), 4^ Elena Rusconi (Team Pasturo), 5^ Nadia Acquistapace (Cs Cortenova), 7^ Milena Benedetti (Cs Cortenova).

J/P/S/Master 35/50: 1° Luca Olivieri (Atl Mariano Comense), 7° Federico Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Flavio Tornaghi (Merate Atl Promoline), 10° Carlo Bellati (Premana).

1° Luca Olivieri (Atl Mariano Comense), 7° Federico Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Flavio Tornaghi (Merate Atl Promoline), 10° Carlo Bellati (Premana). Master 55+: 1° Spano Massimiliano (Cs Cortenova), 3° Lino Marelli (Osa Org Sportivo Alpinisti), 6° Giorgio Valsecchi (Osa Org Sportivo Alpinisti).