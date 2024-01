La Pallamano Molteno sfida in casa il Metelli Cologne

Per il Salumificio Riva prima sfida del nuovo anno davanti al proprio pubblico

“Dobbiamo conquistare i due punti per rimanere agganciati alle formazioni di testa”

MOLTENO – Di nuovo in campo, sabato sera al PalaSangiorgio (ore 20), con l’incontro valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A Silver di pallamano. Sfida casalinga per la formazione di mister Gagliardi, chiamata al derby lombardo contro l’ostico Metelli Cologne. Una sfida alla portata dei padroni di casa, anche per quanto visto la settimana scorsa, nel match esterno contro i primi della classe del Camerano.

Sarà la prima sfida interna del nuovo anno davanti al proprio pubblico per la squadra del capitano Samuele Riva che vorrà regalare ai propri tifosi la prima soddisfazione del 2024. Ma non sarà facile. Bresciani collocati al quarto posto della classifica con 16 punti (Molteno attualmente sesto con 13 punti) e anche loro sconfitti, nel turno precedente, in casa contro il San Lazzaro. Due squadre, quindi, alla ricerca del riscatto, ma con il Salumificio Riva Molteno che deve necessariamente portare a casa i due punti, per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni in classifica e mantenere un certo passo in chiave play-off.

“Sarà una bella sfida, come è stata all’andata, dove purtroppo abbiamo buttato al vento la vittoria. Non cerchiamo riscatto, ma solamente giocare la nostra pallamano – spiega il Ds Matteo Somaschini – e portare una vittoria che vale tanto ai ragazzi, alla squadra e anche al nuovo tecnico. Mister Gagliardi sta facendo un grande lavoro, rimarcando che è arrivato a Molteno solo da pochi giorni e, quindi, con tutte le difficoltà del caso. Ma già a Camerano, si è vista la mano del coach e la voglia dei ragazzi nel mettere in pratica i suggerimenti del mister. Stiamo lavorando al meglio per preparare bene la squadra e scenderemo in campo per vincere questa sfida. Il Molteno sta bene di testa e a livello fisico. Sono sicuro che faremo molto bene, anche perché giochiamo davanti al nostro splendido pubblico”.

Matteo, cosa ci vuole per battere il Cologne? “Stare più attenti, concentrati e dare maggiore continuità al nostro gioco. Siamo ottimisti e fiduciosi. Dobbiamo conquistare i due punti per rimanere agganciati alle formazioni di testa. Il Molteno ha tutte le credenziali per giocare alla pari contro ogni avversario”.