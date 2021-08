Il laterale mancino ha raggiunto l’accordo con la società bluceleste

“E’ un onore continuare questa storia con il Lecco, ringrazio tutta la società”

LECCO – Prosegue la storia d’amore tra il Lecco Calcio a 5 e Diego Scarpetta. Il laterale mancino, in Brasile per trascorrere le vacanze con la famiglia, ha infatti raggiunto l’accordo con la società bluceleste per proseguire la sua avventura a Lecco anche nella stagione 2021/22. Dopo essere stato protagonista degli ultimi tre campionati di Serie B del Lecco, Scarpetta continuerà a deliziare i tifosi anche in Serie A2.

“Per me è un onore continuare questa storia con il Lecco, ringrazio tutta la società per il voto di fiducia, perché ormai mi sento un lecchese – spiega Diego -. Lecco è la mia casa in Italia, e quando stai bene in un posto è lì che puoi dimostrare il meglio di te sul campo”.

Sempre tra i migliori in campo in Serie B, ora Diego è chiamato a confermarsi anche nella categoria superiore: “Credo che sarà un campionato di Serie A2 molto difficile ed equilibrato, come la Serie B dell’anno scorso, e dobbiamo lavorare molto con il nostro mister, studiare gli avversari e Parrilla sa benissimo come fare. Bisognerà tirare fuori il meglio da ogni giocatore e lotteremo per mettere il Lecco più in alto possibile”.

Ormai tra i veterani blucelesti, Diego non vede l’ora di incontrare i nuovi arrivati alla corte di mister Parrilla. “Personalmente non conosco ancora i miei nuovi compagni di squadra, ma ho visto dei video e so che sono ottimi giocatori, quindi lavoreremo molto per essere un Lecco forte. Il nostro direttore dice sempre che il Lecco va dove va, va a vincere, e questa è la nostra mentalità”.