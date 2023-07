Serie B. Stasera alle 20.30 la presentazione del Calendario 2023/2024

L’evento verrà trasmesso dai broadcaster ufficiali del campionato: Sky e Dazn

Attesa per sapere con quale squadra la Calcio Lecco esordirà nel campionato di Serie B dopo 50 anni di assenza

COMO – C’è attesa per questa sera quando prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva della Serie B 2023/2024, denomitana Serie BKT dalla collaborazione tra la Lega Nazionale Professionisti B e la società BKT, azienda multinazionale indiana specializzata nella produzione di pneumatici industriali.

Nella cornice di Villa Olmo a Como, alle 20.30, verranno infatti svelate le 38 giornate della 92^ edizione della Serie Cadetta con la Calcio Lecco del presidente Paolo di Nunno e di mister Luciano Foschi che avrà modo di scoprire con quale squadra esordirà dopo ben 50 anni di assenza nel campionato di Serie B.

L’evento verrà trasmesso dai broadcaster ufficiali del campionato: Sky e Dazn.

CALENDARIO ASIMMETRICO

Per la stagione 2023/2024 verrà adottata una nuova formula definita “asimmetrica” come avviene già per la Serie A, dove il girone di Andata non è uguale a quello di Ritorno. Meglio spiegato, fino allo scorso anno in Serie B e in precedenza anche in Serie A, i due gironi, di andata e ritorno, prevedevano stesse partite per ogni giornata ma invertite rispetto all’ordine casa/trasferta: per esempio, la formazione A che giocava in casa nella prima giornata di andata con la formazione B, nella prima giornata di ritorno affrontava la stessa squadra ma in trasferta. Dalla prossima stagione non sarà così, con il girone di Andata che sarà diverso da quello di Ritorno.

DATE E TURNI INFRASETTIMANALI

Campionato che prenderà il via sabato 19 agosto e terminerà, per quanto concerne la regular season il 10 maggio 2024. Già stabiliti i turni infrasettimanali, che saranno i seguenti: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio, mercoledì 1° maggio e lunedì 1° aprile (Pasquetta).

Confermato anche il Boxing Day per il 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano, quando giocheranno tutti prima della pausa natalizia, con il campionato che riprenderà sabato 13 gennaio 2024 con la prima gara di ritorno.

BENNATO IN CONCERTO

Questa sera non sarà solo la presentazione del calendario di Serie B, ma una vera e propria kermesse calcistica acccompagnata dall’artista Edoardo Bennato che sarà chiamato sul palco a cantare alcune sue canzoni, fra cui “È goal!”, che accompagnerà la Serie BKT all’estero, trasmessa in 52 paesi.

IL NUOVO PALLONE

Durante la serata verrà inoltre presentato il nuovo pallone ufficiale Kombat™ Ball 2024,

disegnato anche quest’anno da Kappa®, che rappresenta la partnership rinnovata per

il settimo anno consecutivo con l’azienda torinese a dimostrazione di un rapporto ormai

consolidato.

Il design del pallone è altamente tecnico e all’avanguardia, con linee rinnovate e la

particolarità di nuovi pannelli presenti sulla sfera in modo da migliorarne il grip,

ottenendo così un maggiore controllo su ogni tipo di superficie.