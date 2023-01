Tennis. Che balzo in classifica per Martini e Pozzi

Ottaviano Martini guadagna quasi settecento posizioni!

Pozzi aggiorna nuovamente il “best ranking”, è 359° al mondo

LECCO – Avevamo testimoniato recentemente delle ottime prestazioni della coppia di tennisti lecchese Ottaviano Martini e Davide Pozzi. Nelle tre settimane passate in Francia i due hanno sempre giocato il doppio insieme, ottenendo due semifinali, di cui una in un torneo da 25.000 dollari.

Il risultato di queste ottime prestazioni sportive ha procurato a Martini un vero e proprio “balzo da canguro” nella classifica di doppio dell’ATP. Il venticinquenne di Colle Brianza aveva chiuso il 2022 oltre la duemillesima posizione e adesso si trova al numero 1335, avendo guadagnato in un sol colpo 667 posti.

Anche Pozzi ha approfittato dei risultati francesi per riscrivere nuovamente il proprio best ranking. Attualmente è 359° al mondo in doppio, con la possibilità di salire nuovamente nelle prossime settimane.