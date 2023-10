Volley. Prima vittoria stagionale della Picco contro Melendugno

Dopo un avvio incerto le ragazze di Mister Gianfranco Milano strappano 3 punti pesanti

“Una vittoria molto importante per il campionato e per l’entusiasmo della squadra”

LECCO – Arriva al Bione la prima vittoria stagione della Orocash Picco Lecco. Dopo una partenza di campionato in salita con tre sconfitte (due al tie-break), la squadra guidata da Gianfranco Milano conquista una vittoria meritata (3-1) contro Melendugno. Il primo set parte in equilibrio con le padrone di casa che gestiscono il gioco (12-9) e mantengono il vantaggio. Verso metà parziale sono le ospiti a farsi sotto, raggiungono le biancorosse e vincono il primo set (22-25).

Il secondo parziale vede la Picco sempre in vantaggio (7-3), ma come nel set precedente sono le ospiti a recuperare. Set molto combattuto, punto a punto, ma è la Picco che riapre la partita con un buon 29-27. Le padrone di casa dominano e gestiscono il gioco del terzo e quarto set, confermando la buona condizione e muovendo significativamente la classifica. Tre punti importanti per aprire questo trittico di partite che le vedrà impegnate mercoledì a Macerata.

“Una vittoria molto cercata. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione in questo trittico di partite che vale oro. Questa vittoria è importante per il campionato e per l’entusiasmo della squadra. Sicuramente l’arrivo di Candela ha dato una spinta in più. Avevamo qualche acciacco, ma obiettivo raggiunto – ha commentato Gianfranco Milano -. Una vittoria corale che mi auguro possa replicarsi nei prossimi appuntamenti, dato che tra tre giorni si torna in campo a Macerata e sarà sicuro una partita tosta. E’ importante che testiamo le nostre capacità anche con squadre che sulla carta sono migliori”.

“Sono molto contenta del risultato e della nostra prima vittoria – ha commentato Candela Sol Salinas -. Le compagne mi hanno accolto davvero bene, a loro va un sentito grazie. Sono stata in Cile a giocare con la mia nazionale, ma tornare a Lecco mi riempie sempre di gioia”.

OROCASH PICCO LECCO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1

(22-25 29-27 25-21 25-11)

OROCASH PICCO LECCO: Rimoldi 1, Zojzi 4, Piacentini 6, Conti 18, Badalamenti 16, Caneva 14, Barbagallo (L), Salinas 12, Sassolini, Frigerio, Morandi. Non entrate: Casari, Mainetti (L), Bazzani. All. Milano.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Campana 11, Biesso 2, Rastelli 11, Santiago 5, Antignano 13, Caracuta 4, Oggioni (L), Stival 10, Polesello 3, Esposito 2, Courroux, Maruotti. Non entrate: Favero (L). All. Napolitano. ARBITRI: Faia, Guarneri.

NOTE: Durata set: 28′, 34′, 28′, 23′; Tot: 113′. MVP: Badalamenti.