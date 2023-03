Lorenzo Beltrami e Chiara Fumagalli vincono la Corsa del Viandante

Dopo quattro anni di stop, è tornato l’appuntamento organizzato dal comune di Abbadia

183 gli atleti al via della competizione. Primo atleta di Abbadia Andrea Riva, ottimo quinto.

ABBADIA – La Corsa del Viandante torna a emozionare i partecipanti e il pubblico. Nella mattinata di oggi, 26 marzo, la gara organizzata dal Comune di Abbadia (grazie al grande lavoro di Giovanna Cavalli), con il supporto delle associazioni, è stata riproposta a quattro anni dall’ultima volta, prima dell’epoca Covid.

La 17^ edizione ha visto alla partenza 183 atleti, un buon numero considerata la concomitanza di diverse altre corse nel territorio. Tradizionale il percorso di 10 km, con partenza dal lungolago di Abbadia davanti al Parco di Chiesa rotta, salita lungo i sentieri montani e poi discesa con traguardo posto a lato della palestra comunale.

La vittoria in campo maschile è andata a Lorenzo Beltrami (Team Scarpa) in 38’20”, davanti a Danilo Brambilla (Falchi Lecco, 39’22) che vinse nel 2019. A completare il podio Eros Radaelli (Falchi Lecco) in 39’34”. Primo atleta di Abbadia Andrea Riva, ottimo quinto.

Il successo fra le donne è andato a Chiara Fumagalli che si è così riconfermata: l’atleta del Bocia Verano Brianza ha chiuso in 49’43”. Seconda Nives Carobbio (Atletica Paratico) in 52’46”, terza Elena Caliò (Team Pasturo) in 53’03”. Da segnalare due interventi dell’ambulanza a presidio della manifestazione per un infortunio e un lieve malore; per fortuna in entrambi i casi non si è trattato di nulla di grave.