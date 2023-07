Basket Serie DR1. Girone tosto per le lecchesi

Prima stagione nel campionato Divisione Regionale 1

Raggruppamento formato da lecchesi, comasche e valtellinesi

LECCO – Dopo i gironi di Serie C, la FIP Lombardia ha pubblicato anche quelli della nuova Divisione Regionale 1, il campionato che prenderà il posto della vecchia Serie D. Saranno quattro le formazioni lecchesi al via: Tecnoadda Mandello – retrocessa dalla serie C Silver lo scorso anno – più Edilcasa Civatese, Basket Nibionno e ARS Rovagnate, retrocessa ma tornata in categoria grazie all’acquisizione del diritto.

Il campionato di Divisione Regionale 1 sarà formato da 72 squadre, suddivise in tre conference – Ovest, Centro ed Est – a loro volta divise in due division. Le formazioni lecchesi saranno inserite nella Centro D insieme a tutte le comasche, a eccezione di Cabiate, e alle tre valtellinesi: la retrocessa Morbegno, Sondrio e la neopromossa Tirano.

Il campionato si prospetterà durissimo, memore di quello che è successo lo scorso anno a Pescate, retrocessa ai play-out nonostante il 7° posto in classifica. Quest’anno saranno solo 20 su 72 le squadre che manterranno la categoria e il girone delle lecchesi sembra piuttosto tosto.

“Girone sicuramente impegnativo, a partire dalla formula che prevede cinquanta retrocessioni – dichiara il coach dell’Edilcasa Civatese Fausto De Lazzari – in pole metto sicuramente chi è retrocesso dalla C, Erba,Morbegno e Mandello, poi chi si è salvato la scorsa stagione in D e infine chi è salito dalla Promo, ma sono ragionamenti “sulla carta”, visto che i roster non sono completi. Noi siamo fiduciosi e cercheremo di continuare la striscia positiva del finale di stagione scorso”.

Non si sbilancia il coach della Tecnoadda Mandello, Federico Tocalli. “Bisognerà prima conoscere la formula del campionato, che dovrebbe uscire a breve. A parte quattro o cinque squadre, non è che le altre le conosca molto, per cui sarà abbastanza un’incognita. Di sicuro ci sono tutte e tre le valtellinesi, come ovviamente si poteva immaginare, e si sa che vincere in Valtellina non è mai semplice… e poi tornerà il derby con Civate, che mancava da qualche anno”.

