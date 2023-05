Il grande wrestling italiano ritorna sul ring di Abbadia Lariana

Il popolare sport-spettacolo in scena sabato 27 maggio

Voli fuori ring, bodyslam e scontri mozzafiato, sul ring anche lottatori lecchesi

ABBADIA LARIANA – Un padrino, un poliziotto, un vichingo e un giocatore di baseball entrano in un palazzetto. Non si tratta dell’inizio di una barzelletta, bensì di ciò che accadrà sabato sera, 27 maggio, quando la pittoresca carovana del wrestling italiano farà tappa alla palestra comunale di Abbadia Lariana per “Total Destruction”, da anni pietra miliare del calendario della disciplina nel nostro Paese.

Sport-spettacolo per eccellenza noto in Italia grazie ai mostri sacri che hanno segnato la cultura pop (Hulk Hogan, The Rock, John Cena), il wrestling coniuga l’atletismo necessario per sostenere gli incontri con la teatralità di memorabili personaggi sopra le righe, protagonisti di trame che mirano ad appassionare gli spettatori e che si concludono inevitabilmente con degli scontri sul ring. La Italian Championship Wrestling (ICW, https://www.icwwrestling.it) è attiva da oltre vent’anni nello sviluppo di un movimento italiano, attraverso la formazione dei lottatori (spesso invitati ad esibirsi su palcoscenici internazionali, come recentemente accaduto a Francesco Akira, 23enne bergamasco campione in Giappone) e l’organizzazione di spettacoli (è la terza realtà in Europa per quantità di eventi realizzati annualmente).

La serata di Abbadia vedrà in azione un folto contingente di wrestler lecchesi, a partire dall’eroe di casa Matt Mahoney, proveniente proprio da Abbadia, che insieme allo storico compagno di squadra Luke Strike dovrà vedersela contro Sirio e il meratese Doblone, già campione italiano. Di Merate è originario anche Zoom, a sua volta impegnato in un match a squadre insieme all’amico Spencer contro il duo composto da Jari e Machete; da Bulciago proviene invece Alessandro Corleone, reduce da un regno da campione italiano durato oltre mille giorni: il più longevo campione assoluto nella storia ICW si scontrerà nel match più importante dell’evento con il bergamasco Dennis, attuale campione italiano di coppia. Non lecchesi ma formati a Mandello del Lario sono infine Dave Atlas ed Eron Sky, che si contenderanno il titolo Interregionale a poche centinaia di metri dalla palestra da cui hanno mosso i primi passi.

“Non vediamo l’ora che arrivi sabato – dichiara il Presidente ICW Emilio Bernocchi – il pubblico lecchese è sempre caldissimo, e quello di Abbadia sarà l’evento più importante che abbiamo organizzato in provincia negli ultimi anni; abbiamo in programma una serata memorabile per chi sceglierà di passarla con noi”.

L’appuntamento con il rocambolesco mondo del wrestling si rinnoverà alle 20.30 di sabato 27 maggio alla palestra comunale di Abbadia Lariana, in via della Quadra. I biglietti standard per la serata hanno il costo di 12 € gli interi e 8 € i ridotti (per ragazzi fino a 12 anni), con le prime file a 15 € (10 € i ridotti); sono acquistabili la sera dell’evento all’ingresso oppure in prevendita sul sito https://www.icwwrestling.it. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni. Per maggiori informazioni info@icwwrestling.it o 335-1208244 (anche via WhatsApp).