Unione Sportiva Derviese, gli atleti minorenni potranno iscriversi a metà prezzo

La società riparte dando un aiuto alle famiglie e ai più giovani

Per la prossima stagione gli atleti minorenni che vorranno iscriversi all’Usd avranno una riduzione del 50% sulla quota

DERVIO – Con le attività sportive che provano a ripartire, con tutte le restrizioni del caso legate al Coronavirus, l’Unione Sportiva Derviese di via Marconi da un segnale forte. Per la prossima stagione gli atleti minorenni che vorranno entrare a far parte di una delle diverse sezioni della polisportiva beneficeranno di una riduzione del 50% sulla quota di iscrizione.

Un bel messaggio quello che arriva dalla Società, presieduta da Cristian Adamoli, che vuole arrivare dritto al cuore dello sport: i giovani. Un aiuto alle famiglie, colpite a livello economico dalla pandemia, che non vogliono far mancare ai propri ragazzi un valore importante come quello del “fare sport”. Un messaggio di presenza sul territorio e di vicinanza ai propri tesserati.