Atletica. Matteo Maggioni è campione regionale delle prove multiple

Due giorni di gare a Brescia per i campionati regionali Cadetti/e

Martina Ravasio (Atletica Cassago) sul podio nel salto in lungo

BRESCIA – Sul nuovo campo di atletica “Gabre Gabric” a Brescia, località San Polino, fine settimana dedicato al campionato regionale Cadetti/e, campionato che rivestiva particolare importanza in vista del criterium nazionale individuale e per regioni dove verranno assegnati i titoli di campione italiano di categoria sia individuale, sia per regioni e che si disputeranno a Parma il 2 e 3 ottobre. Il campione regionale viene convocato automaticamente e farà parte della rappresentativa regionale, per gli altri è consentita la partecipazione solo se in possesso del minimo.

Grande prova del rappresentante della Virtus Calco, Matteo Maggioni che vince il titolo nelle prove multiple, 3503 punti il totale ottenuto dal giovane atleta lecchese classe 2006, quattro primati personali su sei specialità che hanno completato l’Esathlon. 5,59m nel salto in lungo con un incremento di 20cm rispetto al precedente primato, 85cm in più nel lancio del disco dove raggiunge i 21,29m, ancora più consistente il miglioramento nel lancio del giavellotto dove con 34,35m, aggiunge quasi 3 metri alla sua miglior misura precedente, altro primato frantumato sui 1000m conclusivi dove ottiene 3’06”82 con un miglioramento di 15”, a completare lo score i 14”74 ottenuto sui 100hs e l’1,58m nel salto in alto.

Martina Ravasio sul podio nel salto in lungo

Seconda volta sopra i 5m nel salto in lungo Martina Ravasio che aggiunge 4cm al suo precedente primato, per la rappresentante dell’Atl Cassago, oltre al primato personale aggiornato, anche la gioia di essere salita sul podio grazie al terzo posto. Polisportiva Mandello, Merate Atletica Promoline, Atletica 87 Oggiono, Up Missaglia, Team Pasturo, Atletica Cassago e Virtus Calco le società lecchesi presenti.

I risultati dei nostri atleti