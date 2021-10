Superata 2-1 la Pontelambrese

Gara decisa da una doppietta di Schiavano

BARZANO’ – Dopo i due pareggi consecutivi maturati contro Luisiana e Trevigliese, la Luciano Manara ritrova i tre punti con la vittoria per 2-1 sulla Pontelambrese.

Nella gara giocato sul terreno amico del “Figliodoni” gli uomini di Abaterusso si portano in vantaggio al 18′ grazie a Schiavano, bravo nel concretizzare dopo un batti e ribatti in area piccola. Il primo tempo fila via poi liscio senza ulteriori grossi sussulti.

Nella ripresa gli ospiti si rendono subito pericolosi ma Valsecchi è bravo nel chiudere la saracinesca. Al 55′ è invece ancora Schiavano ad andare a segno per il 2-0. A questo punto i bersaglieri amministrano il gioco ma all’80’ subiscono la rete di Nenadovic che rimette tutto in discussione. Negli ultimi dieci minuti più recupero comunque la difesa biancoceleste regge bene e i tre punti restano a Barzanò.

Per quanto concerne la classifica la Manara si porta in sesta posizione a quota dodici punti. Nel prossimo turno i bersaglieri faranno visita alla Vertovese.