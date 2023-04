Team Alba Orobia Bike: secondo posto per Grigi a Capoliveri

Ennesimo successo per il brianzolo ed ennesima sfida con Acanfora

Tra gli Esordienti 17° Pirovano. Colombo ventottesimo in categoria under 23. A Sovico vittoria di Caruso in G3

ROBBIATE – Altro risultato straordinario per il giovane biker Davide Grigi. Impegnato sul percorso tecnico di Capoliveri (Isola d’Elba), ha ottenuto un ottimo secondo posto tra gli Esordienti del I anno (13 anni), sfidandosi al solito con Acanfora (Monticelli Brusati). Il brianzolo ormai è sempre sul podio, in lotta per il successo, mettendo ancora una volta sotto i riflettori il Team Alba Orobia Bike Robbiate, insieme agli altri ragazzi che lo compongono, che anche loro hanno cercato di mettersi in evidenza.

Sabato spazio alle gare internazionali dell’Uci Junior Series (17/18 anni) e alla seconda prova degli Internazionali d’Italia Series. Nella gara Open il brianzolo Andrea Colombo è ventottesimo tra gli under 23, mentre negli Junior Mirko Di Falco (79°) e Giacomo Villa (82°) chiudono a pieni giri.

Bene negli Esordienti anche Mattia Pirovano che chiude diciassettesimo. 56° Nicolò Colombo, 71° Gabriele Bonfanti. In fascia II (14 anni) arrivo a centro gruppo di Christian Stella (51°), Andrea Centemero (56°), mentre 102° Leonardo Magli. Negli Allievi del II anno (16 anni), infine, Gabriele Boccolini chiude al 52° posto, 66° Michele Viganò. Spazio anche ai Giovanissimi (7/12 anni) con la Mini Legend Elba Bike: vince Marco Poletto tra i G1 (7 anni).

Giorno di Pasquetta, infine, con l’impegno su strada per i Giovanissimi, con il calendario della Fci Lombardia che proponeva a Sovico (MB) il trofeo Autorivolta. In campo femminile si registra la vittoria di Victoria Caruso tra le G3 (9 anni). Al maschile sia Alexandru Tatomir Barbu che Matteo Sironi centrano la top ten nelle rispettive prove dei G5 (11 anni) e G4 (10 anni). Chiude la sua prova, nei G6 (12 anni) Samuele Sala.