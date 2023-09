Minibasket. Che successo per il primo camp del “Civitz”

Quaranta bambini al camp grigiorosso

“Successo inaspettato” dichiara la responsabile Gea Formigaro

CIVATE – Per la prima volta il G.S.G. Civatese ha organizzato un camp di minibasket, e la risposta è stata ottima: quaranta bambini hanno partecipato e si sono divertiti con la nuova responsabile del centro minibasket grigiorosso Gea Formigaro e con gli altri istruttori.

Il camp è durato cinque giorni, la lunedì 4 a venerdì 8 settembre, e si è svolto presso il centro sportivo BCL, nel comune civatese. Per molti dei bambini era la prima volta che provavano questo meraviglioso sport, anche se la programmazione non si è svolta solo col pallone da basket. C’è stato spazio per giochi di sviluppo motorio e, a rotazione, sono stati praticati anche altri sport, grazie alla disponibilità del centro sportivo.

“Sono molto soddisfatta di come è andata questa prima edizione – dichiara Gea Formigaro – i bambini arrivavano dal circondario e sono stati tutti contenti di partecipare. Adesso speriamo che vogliano proseguire e continuare a giocare con noi”.