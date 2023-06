Basket Serie D. Coach Fracassa riparte dal Basket Nibionno

Allenerà la Serie D e l’U19 di Costa Masnaga

“L’obiettivo non è il risultato, ma la crescita del gruppo”

NIBIONNO – Cambio di allenatore per la squadra di Serie D del Basket Nibionno: coach Paolo Bertolini ha salutato la squadra dopo un triennio – e la clamorosa salvezza ottenuta quest’anno – lasciando spazio a coach Arturo Fracassa.

“Col progetto Costa/Nibionno ci siamo sempre un po’ rincorsi, quest’anno si è creato un allineamento di pianeti e abbiamo trovato l’accordo – dichiara coach Fracassa – per me è un ritorno, avevo già fatto un paio d’anni lì e mi ero trovato molto bene. Avevo mollato per motivi extra cestistici, ma ho sempre apprezzato questa società”.

L’allenatore lecchese si sente carico, pronto a ripartire dopo le dimissioni di qualche mese fa al Le Bocce Erba. “Sono molto stimolato, so come si respira la pallacanestro lì. Allenerò due squadre da capo allenatore, la Serie D e la U19 Gold, e poi graviterò su altri gruppi, collaborando con gli altri coach. Avrò la possibilità di aumentare il mio impegno sul basket e questo essere coinvolto a tutto tondo mi piace e mi permetterà di confrontarmi con altri allenatori di ottimo livello, un modo per crescere tutti insieme”.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, i dirigenti stanno completando la squadra. “Stiamo cercando di mantenere l’ossatura di quest’anno; sarà una stagione complicata perché il livello si alzerà, ma l’obiettivo è quello di tenere una squadra giovane e motivata, con ragazzi che hanno “fame agonistica” e voglia di mettersi in gioco; daremo come al solito tanto spazio ai ragazzi del settore giovanile perché non c’è un obiettivo di risultato, l’obiettivo è la crescita del gruppo”.