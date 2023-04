Pallamano. Il Salumificio Riva cerca il pass per le final eight

Ultima giornata della regular season del campionato di serie A2 girone A

Determinante la sfida esterna contro Torri per mantenere la terza posizione

MOLTENO – Ultima giornata della regular season del campionato di serie A2 girone A. Il calendario propone una sfida sicuramente avvincente: quella tra il team vicentino del Torri e la formazione lecchese del Salumificio Riva Molteno. Si giocherà sabato sera, alle 18.30, al PalaVillanova di Torri di Quartesolo.

Ricordiamo che attualmente il Salumificio Riva Molteno è terzo in classifica con 37 punti. Uno in più della formazione vicentina. Anche per questa situazione, ci saranno ben pochi calcoli da fare per la squadra del tecnico montenegrino Branko Dumnic. L’ obbiettivo è cercare di conquistare l’undicesima vittoria in un fantastico girone di ritorno, dove il team moltenese ha vinto tutti i match disputati sino ad ora a eccezione del pareggio con la capolista Eppan e dell’unica sconfitta di misura con Trieste. Mantenere la terza posizione in classifica significherebbe la certezza della serie A Silver 2023-2024 e soprattutto poter disputare, dal 3 al 7 maggio a Chieti, le Final Eight per giocarsi due posti nella serie A Gold e la Coppa Italia di categoria.

“Andiamo a giocare sul campo del Torri – afferma il ds Matteo Somaschini – senza fare troppi calcoli. Bisogna vincere, vogliamo vincere, per consolidare il nostro terzo posto in classifica, e chiudere al meglio questo campionato. Sono fiducioso perché la squadra sta bene, e per la prima volta in questa stagione, il tecnico Dumnic avrà a disposizione l’intera rosa al completo. Dopo tutte le difficoltà in questa regular season, dovuta ai tanti infortuni, proprio nell’ultima sfida di campionato, il Molteno sarà finalmente al completo”.

Quali saranno le preoccupazioni principali? “Non ci sono particolari preoccupazioni, se non il massimo rispetto per la squadra che andremo ad affrontare, e che scenderà in campo, giocando anch’essa per il successo, e per conquistare il terzo posto. In casa Molteno si sta lavorando sodo e con grande concentrazione, ma nello stesso modo con la massima serenità. Una nota positiva è il fatto che anche i nostri giovani sono molto motivati, dopo il traguardo conquistato la scorsa settimana a Belluno per le Final Eight di categoria, che si disputeranno a giugno. Tutti daranno il massimo per vincere questa partita. Sono convinto che sarà una bella partita e che vinca la squadra migliore. Ovviamente speriamo che sia il Molteno”.