Pallamano. Molteno pronto per la sfida esterna contro la capolista Camerano

Il Salumificio Riva pronto a ripartite dopo la pausa e il cambio di allenatore

“Abbiamo l’obbligo di rimanere ai piani alti della classifica. Giocheremo questa sfida a viso aperto e senza timori”

MOLTENO – Si ritorna in campo, si ritorna a giocare a pallamano e si ritorna a pensare al campionato di Serie A Silver di pallamano. Nel prossimo fine settimana si giocheranno gli incontri della prima giornata di ritorno con il Salumificio Riva Molteno, del nuovo allenatore italo-brasiliano Danilo Gagliardi Jn, impegnato sul campo del Camerano.

Il mister sta lavorando con grande attenzione, trovando un importante collaborazione da parte dei suoi giocatori: “E’ importante il concetto di squadra. Si gioca insieme e insieme si vincono le partite”.

Il commento del prossimo impegno a Camerano (si gioca alle 18.30) aspetta però al ds Matteo Somaschini, rimarcando che la capolista, nel girone di andata, ha ottenuto nove vittorie, pareggiando una partita e incassando una sola sconfitta.

“Non sarà semplice anche perché Camerano ha sempre vinto in casa. Una squadra molto compatta, determinata e completa in tutti i reparti. Hanno anche un realizzatore di grande esperienza come Vincenzo Laera (98 reti realizzate) miglior marcatore del campionato. Camerano vanta giocatori di spessore e esperienza”.

Matteo, cosa ci puoi dire del Molteno? “E’ stata una settimana particolare per Molteno considerato l’arrivo del nuovo mister. L’allenatore Gagliardi conosce molto bene questo campionato, avendo allenato la formazione del Campus Italia, e conosce molto bene Camerano. Credo però che il pensiero principale sia conoscere al più presto i giocatori e iniziare a mettere in pratica le sue tecniche. Il Molteno in questi giorni ha lavorato sodo per ritrovare la migliore forma dopo la lunga pausa. Abbiamo qualche piccola defezione, ma la squadra è al completo e andiamo a Camerano per cercare di vincere questa partita e riscattare l’amara sconfitta all’andata, quando perdemmo di una sola rete. Nel girone di ritorno abbiamo l’obbligo di rimanere ai piani alti della classifica generale, cercando di posizionarci al meglio per i playoff. Giocheremo questa sfida a viso aperto e senza timori”.