Pallamano Molteno, terza vittoria consecutiva per la squadra di serie B

Altro successo esterno per il Salumificio Riva contro il Città Giardino

“Dobbiamo comunque migliorare la continuità sul piano del gioco e della concentrazione”

MOLTENO – Altro successo esterno per il Salumificio Riva Molteno nel campionato di serie B, con la formazione del tecnico Esteban Alonso, che vince a Torino (22-33) contro il Città Giardino. Buona prova per la squadra oro nero, che nel piccolo e difficile campo di Cavour fa tre vittorie su tre gare disputate.

I ragazzi entrano bene in campo, riuscendo a mantenere l’intensità in difesa e trovando subito il primo vantaggio di 1-4. Al 15′ il Molteno si trova sul punteggio di 6-13, e comincia a gestire il primo tempo, frazione che si conclude 16-10: “Siamo rientrati in campo commettendo qualche errore di troppo in fase offensiva, ed anche in difesa non siamo stati attenti nel chiudere alcuni spazi, concedendo ai locali di tirare più volte in porta, e il match si è quindi riaperto subendo un break di 4-0 per il Città Giardino, portando il punteggio sul 14-16”.

Mister Alonso chiede quindi un time out: “La squadra ha reagito subito dopo il time out, aumentando la pressione, alzando l’intensità di gioco e con una maggior concentrazione in fase difensiva”.

Sta di fatto che il Molteno piazza un parziale di 0-4, riuscendo a trovare cosi un buon vantaggio che la squadra ha poi gestito con molta autorevolezza: “Una bella vittoria per 22-33 per il Molteno, che continua nel suo percorso di miglioramento e di crescita. Dobbiamo comunque migliorare la continuità sul piano del gioco e della concentrazione”.

Prossima sfida per il Molteno con la gara interna al PalaSangiorgio, domenica 5 dicembre alle ore 14, contro Vigevano.

Salumificio Riva Molteno: Esposto Lorenzo (9), Leonardo Colombo (6), Sangiorgio Stefano (5), Riccardo Crippa (4), Tagni Davide (3), Redaelli Manuel (2), Cesana Nicolò (1), Limonta Andrea (1), Samuele Sala (2), Riccardo Anoukhoun, Marco Colombo, Nicolò Rigamonti.