Pallamano, serie A Silver. Molteno pronta per la trasferta in Abruzzo

Sabato pomeriggio i ragazzi di Dumnic affrontano il Lions Teramo

Ultima partita del 2023: “Vogliamo vincere”

MOLTENO – Nel prossimo fine settimana si giocheranno le sfide valide per l’ultima giornata di andata del campionato di Serie A Silver, con il Salumificio Riva Molteno del tecnico Branko Dumnic, impegnato sabato pomeriggio (ore 15.30) sul campo del Lions Teramo. Sulla carta non dovrebbero esserci grossi problemi per capitan Samuele Riva e compagni, in considerazione dell’attuale classifica. Molteno che attualmente si trova al sesto posto, a soli tre punti dal terzetto Chiaravalle, Cologne e Romagna, terze in classifica. Mentre il Lions Teramo al momento in ultima posizione, con gli abruzzesi vincitori alla settima giornata, nel match interno contro l’Orlando Haenna.

La squadra lecchese, nelle ultime sei sfide di campionato ha conquistato quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta di misura con il San Lazzaro. Il Molteno sa che deve vincere a Teramo, con il tecnico Dumnic, che ritrova la rosa quasi al completo.

Il DS moltenese Matteo Somaschini presenta il match di sabato: “Ultima partita del 2023 e chiusura del girone di andata. Scendiamo in terra abruzzese per chiudere bene l’anno solare e la prima parte della stagione in Serie A Silver. Sappiamo che i pronostici della vigilia sono tutti a favore del Molteno, ma in questo campionato abbiamo visto che sono successe molte situazioni particolari durante questo girone di andata. I locali hanno tenuto testa anche al San Lazzaro, ed hanno nelle loro file dei buoni elementi. Formazione arcigna in difesa, e quindi, non dobbiamo innervosirci nel caso non arrivassero subito delle reti. E’ un Molteno che cerca di dare sempre il massimo, lo ha dimostrato l’ottima prestazione dello scorso sabato contro la squadra salernitana del Genea Lanzara. Andremo a Teramo per fare la nostra partita, giocando la nostra pallamano – conclude Somaschini – e senza sottovalutare l’avversario. I ragazzi vogliono vincere questa partita, per chiudere al meglio il girone di andata “.