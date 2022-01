Basket Serie B. Olginate, ottava sconfitta di fila

La Caffè Agostani lotta, ma vince Cremona

24 punti e 14 rimbalzi per Giacomo Maspero

OLGINATE – Una Caffè Agostani Olginate ai minimi termini – out lo scavigliato Giacomo Bloise e Byram Baparape – disputa un buon match contro la Ferraroni Juvi Cremona, attualmente al secondo posto solitario nel girone. I ragazzi di coach Manuel Cilio non riescono purtroppo a portare a casa l’agognato “foglietto rosa” che manca loro da più di due mesi.

La NPO inizia bene (5-1) ma Cremona si rimette subito in scia. Cinque punti consecutivi di un ritrovato Andrea Negri danno a Olginate il massimo vantaggio (20-12), anche se la Juvi non si spaventa e impatta a cavallo tra il primo e il secondo quarto.

I canestri di uno scatenato Maspero – 24 punti e 14 rimbalzi – mandano nuovamente la Caffè Agostani in orbita.

Cremona non molla, approfitta delle corte rotazioni lecchesi e impatta proprio allo scadere con una tripla di Jacopo Preti (40-40), miglior marcatore del match a quota 29 punti.

Nella ripresa gli ospiti prendono il comando della partita con un tremendo parziale (2-13) alla fine del terzo quarto (50-62). Olginate non molla nell’ultima frazione ma non riesce mai a impensierire veramente la corazzata cremonese, perdendo col punteggio di 70-79.

CAFFÈ AGOSTANI OLGINATE – JUVI BASKET CREMONA 70-79

PARZIALI: 20-15; 40-40; 50-62;

OLGINATE: Negri 18, Maspero 24, Ambrosetti 7, Natalini, Castagna n.e, Martinalli n.e, Bloise n.e, Brambilla Luigi n.e, Brambilla Luca 7, Baparape n.e, Tomcic 4, Cucchiaro 10. All. Cilio.