Bocce. Semifinali Campionato di Società Cat. B. La Garlatese vince la gara di andata

Superba prestazione in quel di Potenza contro la Bocciofila Montereale

Sabato prossimo il ritorno a Garlate che vale la qualificazione alle finali di Campobasso

MONTEREALE – Se è valido il vecchio adagio reso famoso dal celebre Giovanni Trapattoni: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”, di contro dovrebbe valere un altro vecchio proverbio: “Chi ben comincia è a metà dell’opera”.

Lo possono ben dire gli alfieri della Bocciofila Garlatese freschi della vittoria in quel di Potenza contro la Bocciofila Montereale di una vittoria per 5 a 3 nella sfida di andata valida per l’accesso alle finali del Campionato di Società categoria B.

Protagonisti della vittoria, odierna, sono stati: Giuseppe Riva, Marco Ferraroli, Valerio Lunati, Donato Maggi, Alfonso Spinelli, Paolo Rondini e Davide Durante magistralmente guidati dal CT Marco Crippa.

La gara ha visto i garlatesi vincere con le due terne in entrambe le gare; in quelle individuali hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta, mentre nelle gare di coppia hanno ottenuto due vittorie e due sconfitte.

Giuseppe Riva, tra i protagonisti della vittoria, contattato telefonicamente si è fatto portavoce della Bocciofila Garlatese: “Siamo una squadra molto competitiva – ammette – per arrivare fino a qui abbiamo dovuto vincere ben 14 incontri, conquistando il girone della Lombardia. E’ ovvio che in questa fase non si può pensare di trovare compagini deboli, ma è altrettanto vero che sapevamo di poter dire la nostra. Così è stato. Abbiamo vinto per 5 a 3 e sabato prossimo ci sarà la sfida di ritorno a Garlate”.

Per i garlatesi basterà un pareggio, ma come tiene a sottolineare lo stesso Riva: “Dobbiamo giocare come se fosse la prima sfida, senza sottovalutare gli avversari e senza considerare la vittoria dell’andata. Dobbiamo restare concentrati. Solo così riusciremo a ottenere la vittoria che vale un biglietto per Campobasso dove si disputeranno le finali“.