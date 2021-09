Rugby U19. Il Lecco conquista il 3° posto al “Memorial Oso”

La vittoria è andata al Rugby Colorno

LECCO – Una bella giornata di rugby, interrotta purtroppo da un tempo inclemente. Il quarto “Memorial Oso”, dedicato a “Oso” Merino, ex allenatore delle giovanili blucelesti, è stato vinto dal Rugby Colorno, col Rugby Lecco della coppia Damiani – Denti che ha chiuso al terzo posto.

I blucelesti iniziano bene nel primo match, vincendo 19-5 contro il Rugby Varese. Il Rugby Biella batte Colorno (14-10), ma gli sconfitti si rifanno nella seconda gara contro i padroni di casa del Lecco, tenuti a zero (0-14), coi piemontesi che non hanno problemi a battere Varese (19-0).

Nel terzo e ultimo turno, Colorno batte i varesini (19-0) e il match tra Lecco e Biella viene sospeso per maltempo quando i lecchesi stavano vincendo 7-0.

La classifica finale vede Lecco, Biella e Colorno a 8 punti, con Varese ferma al palo. Per la differenza mete sono i ragazzi di Colorno a vincere.

“I ragazzi hanno giocato molto bene, esprimendo tanta voglia di rugby, evidenziando anche una buona qualità nel gioco. Siamo molto soddisfatti dell’esito del torneo sotto ogni punto di vista. Io ed il tecnico Damiani siamo soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti , ed del lavoro che stanno facendo i ragazzi – dichiara l’assistant coach Denti – Una formazione che non molla mai, sempre all’attacco. Si sono comportati alla grande. Ovviamente c’è qualcosa da sistemare, e i miglioramenti arriveranno solamente lavorando con intensità»