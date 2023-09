Volley. Un’ambiziosa Electro Adda Olginate è pronta per il via

Presentata la nuova stagione della Pallavolo Olginate

“Vogliamo fare meglio dello scorso anno” dichiara il Direttore Sportivo Ronzoni

BRIVIO – Mercoledì 6 settembre, Nella sede dell’Electro Adda di Brivio, è stata presentata la nuova stagione della pallavolo Olginate. Il luogo non è stato scelto in maniera causale, visto che l’azienda lecchese diventerà il nuovo main sponsor della squadra di serie B2 a partire da questa stagione, come confermato dal proprietario Lorenzo Riva.

“Come azienda siamo sempre stati vicini allo sport, fin dagli anni sessanta – dichiara Riva – abbiamo sposato un progetto che parte dalle giovanili ed arriva ai grandi. A noi piace lo sport pulito, in un ambiente sano, lo sport dev’essere un punto d’incontro”.

Alla presentazione non poteva mancare il sindaco Marco Passoni. Ha ringraziato sia lo sponsor che i dirigenti societari, invitandoli in maniera cortese a una crescita congiunta, fatta con piccoli passi, ricordandosi sempre di coinvolgere le autorità cittadine.

La presidentessa Cinzia Brambilla ha augurato buon campionato a tutti, stuzzicando la squadra con l’obiettivo di fare meglio dello scorso anno. Obiettivo dichiaratamente confermato dal Direttore Sportivo Davide Ronzoni.

“Vogliamo migliorare la posizione dell’anno scorso, abbiamo una squadra con più competitività in ogni ruolo, più completa – dichiara – in più il livello del settore giovanile si sta alzando parecchio: avremo due squadre che disputeranno i campionati d’eccellenza e una Serie D che sarà composta dalle nostre giovani”.

La grande novità di quest’anno sarà il cambio di girone. Olginate è stata inserita nel “Nord-est” e si troverà ad affrontare diverse squadre sconosciute. Questo sarà uno stimolo ulteriore per l’allenatore Igor Sersale, confermatissimo. “Sono contento del girone e se sarà più difficile, pazienza, sarà uno stimolo in più. Per quanto riguarda la squadra, confermare tutte le ragazze che volevamo è stato un bel segno. Al momento siamo un gruppo forte, ma i passaggi per diventare squadra sono ancora tanti. Il roster è più forte, dobbiamo fare meglio dello scorso anno”.

Tirando le somme, la società olginatese avrà dieci gruppi di allenamento – tra cui due senior, la B2 e la serie D – e disputerà tredici campionati. Una società sana con circa 150 tesserate, pronte a una nuova, entusiasmante, stagione.