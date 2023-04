Basket Serie D. Bene la Civatese, Pescate ancora ko

I grigiorossi espugnano il campo di Groane

Sconfitta onorevole con la capolista per l’Autovittani

GROANE – Al termine di una buona prestazione l’Edilcasa Civatese espugna il campo di Groane, ribaltando anche la differenza canestri. I grigiorossi al momento sono quarti in classifica, in attesa della partita di Sondrio.

Dopo un primo quarto combattuto (23-20) gli ospiti ribaltano la situazione nella seconda frazione, andando al riposo con quasi dieci punti di margine (35-43).

La ripresa vede i lecchesi allungare, toccando anche i 13 punti di vantaggio. Groane prova a rientrare in partita ma lo scatenato Daniele Castagna – 27 punti alla fine – ha idee molto diverse e guida i suoi alla vittoria col punteggio di 73-85.

“Altra vittoria che vale doppio, perché abbiamo ribaltato il risultato dell’andata – dichiara coach Fausto De Lazzari – i ragazzi se la sono meritata per il duro lavoro svolto nelle scorse settimane”

MIA GROANE – EDILCASA CIVATESE 75-83

PARZIALI: 23-20; 35-43; 53-61

CIVATE: Castagna 27, Corti 19, Butta 11, Laci 6, Lomasto 6, Galli 4, Castellazzi 4, Maver 3, Frigerio 3, Panzeri 2, Bosso, Negri. All. De Lazzari

MALGRATE – Altre sconfitta per l’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Davide Figini lottano contro la prima della classe ma, alla fine, cedono il passo al Basket Rovello.

Uno scatenato Giacomo Garota – tre “triple” nel solo primo quarto – mantiene l’Autovittani avanti (21-19), con Rovello che impatta alla fine del primo tempo (40-40).

Anche nella terza frazione la sfida è in assoluto equilibrio ma, l’ultimo quarto, Alessandro Pozzi – 28 punti – trascina gli ospiti alla vittoria, contro una comunque combattiva Pescate.

Miglior marcatore tra i lecchesi Mathias Cala con 19 punti. Doppia cifra anche per Garota (13) e Riccardo Motta (12).

“Rimanere in partita senza capitan Butti fino alla fine con la prima in classifica è stato veramente bello – dichiara coach Figini – volevo che fosse un test per prepararsi ai play out e non posso che essere contento dei mie giocatori e del mio vice Taruselli, che ha fatto un grande lavoro e sulla testa dei giocatori , lavoro che ci hanno permesso di fare questa partita”.

AUTOVITTANI PESCATE – BASKET ROVELLO 69-79

PESCATE: Cala 19, Garota 13, Motta 12, Colombo 7, Nasatti 7, Albenga 4, Crevenna 4, Cazzaniga 3, Bianchi, Chirico, Invernizzi, Suzani. All. Figini