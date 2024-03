Basket Serie DR1. Inizia oggi la seconda fase

Civatese nel girone Gold, imperativo piazzarsi tra le prime cinque

Mandello nel Bronze, per salvarsi serviranno comunque i play-out

LECCO – Comincia oggi la seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1, che vede impegnate l’Edilcasa Civatese – che ha chiuso il Girone Centro D al terzo posto, su dodici – e la Tecnoadda Mandello, nona. Destini quindi opposti per le due formazioni.

Iniziamo con la Civatese, inserita nel girone Gold Centro, quello in cui finiscono le prime quattro della classifica. La regola è sempre la stessa di questa curiosa formula: il gruppo è formato dalle prime quattro dei due Gironi Centro, il C e il D. Le formazioni portano i punti ottenuti con le squadre contro cui hanno giocato e disputano una fase andata/ritorno contro quelle del gruppo opposto. In questo caso le avversarie dei civatesi saranno Binzago, Sedriano, Bollate e Seregno.

La squadra di coach Fausto De Lazzari parte da sei punti in classifica. Nonostante il piazzamento nella prima fase, i civatesi non sono ancora salvi. Alla fine della seconda le prime tre si giocheranno i play-off per andare in Serie C, la 4° e la 5° chiuderanno la stagione e dalla 6° all’8° giocheranno i play-out, col rischio di retrocedere in DR2.

Complessa, ma non impossibile, la situazione di Mandello. I lariani sono finiti nel girone Bronze Centro – insieme a Sondrio, Tirano e Inverigo – e dovranno assolutamente evitare di finire agli ultimi due posti in classifica per scampare la retrocessione diretta in DR2. Al momento Mandello è in testa alla classifica, forte dei dieci punti conquistati – su dodici possibili! – contro le dirette rivali. Avrà otto partite per cercare di salire più in alto possibile – da giocarsi contro CMB Rho, Groane, Cabiate e US S. Antonino – e ottenere un migliore piazzamento ai play-out, che non avrà modo di evitare neanche se chiudesse al primo posto la seconda fase.

I play-out saranno un vero inferno, visto che servirà passare due turni per poter mantenere la categoria e, partendo dal Bronze, servirà battere squadre di alta classifica del Silver o provenienti addirittura dal Gold. La formula è due su tre, con “bella” in casa della migliore classificata.