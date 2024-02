Fine settimana di alti e bassi per Tennis Tavolo Valmadrera

Tre vittorie e due sconfitte il bilancio del fine settimana

Squadra Rossa (D3) tiene salda la testa del girone, prima vittoria per la squadra Bluceleste (D3). Striscia negativa per la squadra Verde

VALMADRERA – Luci e ombre nel week-end di Tennis Tavolo Valmadrera: tutti gli incontri svolti hanno dato come risultato finale 4 a 3, con un bilancio di tre incontri vinti e due persi. In casa due le sfide doppie andate in scena: sabato contro il Nerviano in D1 e domenica contro l’Or. Sansone la domenica.

In D1 continua il momento negativo della squadra Verde che perde contro il Nerviano Lions, nonostante la prova di Rebecca Spaziante che pur infortunata vince i singoli e il doppio.

Avanza invece la marcia della squadra Gialla in attesa dello scontro decisivo, che si impone al Nerviano Hammers. Qui il protagonista è Roberto Brambilla che vince 2 incontri e il doppio.

In D3 anche Stefano Anghileri vince i singoli e doppio, ma la squadra Bianca deve cedere contro la squadra A dell’Or.Sansone. Nell’ultimo incontro casalingo, la squadra Rossa mantiene il comando del girone sconfiggendo la squadra B del Sansone.

Con Deven Murugan che vince singoli e doppio, arriva la prima vittoria in campionato per la squadra Bluceleste in casa del Villa Romanò, confermando i progressi della formazione laboratorio del TT Valmadrera.

RISULTATI

D1 TT VALMADRERA VERDE – TT Nerviano Lions 3-4

Giocatori: Rebecca Spaziante, Samuele Garlati, Grageda Rodrigo, Fumagalli Michele

Vittorie: doppio Spaziante/Garlati, Spaziante (2)

D1 TT VALMADRERA GIALLA – TT Nerviano Hammers 4-3

Giocatori: Vassena Iva, Brambilla Roberto, Fontana Stefano, Brambilla Ambrogio

Vittorie: doppio Vassena/R.Brambilla, Roberto Brambilla (2), Ivan Vassena

D3 TT VALMADRERA BIANCA – Or. Sansone A 3-4

Giocatori: Bisogno Giuseppe, Crippa Serrgio, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro

Vittorie: doppio Anghileri/Arrigoni, Stefano Anghileri (2)

D3 TT VALMADRERA ROSSA – Or.Sansone B 4-3

Giocatori: Cortesi Silvano, Lange Giorgio, Spaziante Raffaello.

Vittorie: Silvano Cortesi, Raffaello Spaziante, Giorgio Lange (2).

D3 TT Villa Romanò C – TT VALMADRERA BLUCELESTE 3-4

Giocatori: Lussana Mauro, Franchi Mattia, Deven Murugan, Valcarenghi Alessandro

Vittorie: doppio Murugan/Valcarenghi, Mauro Lussana, Deven Murugan (2)