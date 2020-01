Alla prima del torneo”Lanfritto Maggioni” il Cortenova spinge

Riparte il trofeo Lanfritto Maggioni, domenica mattina a Guanzate 482 atleti in gara

Cortenova ci riprova, subito all’attacco sin dall’inizio

GUANZATE- Dopo l’ampio successo del Premana nella 18^ edizione del trofeo biennale consecutivo Lanfritto Maggioni, sembra che questa nuova edizione non faccia gola agli atleti dell’alta Valsassina e così sono i rappresentanti del Cortenova a provare ad andare in fuga sin dalle prime battute e a Guanzate ci riescono benissimo.

Con 610 punti il sodalizio del presidente Riccardo Benedetti può vincere la classifica di giornata avanti quasi 100 punti sull’Us San Maurizio che ne ha totalizzati 526, già staccate le altre a partire dal 3° posto dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che si ferma a 454, poco più indietro con 429 la Merate Atletica Promoline.

Quest’ultima precede per un solo punto il Lieto Colle, a seguire in 6^ posizione l’Us Derviese con 412 e ad un solo punto la Pol Mandello con 411, nelle prime 10 di giornata anche la Virtus Calco 9^ con 349 e il Premana 10^ con 332.

Quattro vittorie su sei per gli atleti lecchesi

Si parte dagli Esordienti, sfugge la vittoria al femminile ma Sofia Piazza dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni è 2^ e precede in volata Ilaria Donzelli dell’Up Missaglia, al maschile subito una doppietta ottenuta dai rappresentanti del Premana, Matteo Tenderini vince davanti al compagno Marco Fazzini.

Passando alle Ragazze sono ben cinque le lecchesi a concludere ai primi posti, sui gradini più alto del podio la coppia dell’Us Derviese Teresa Buzzella che precede Anita Raineri, a chiudere il podio per il Cs Cortenova Ylenia Bertoldini.

Ampia Vittoria per il Team Pasturo nei Ragazzi, Michael Orlandi arriva al traguardo con 12” di vantaggio su Simone MInniti dell’Atl 87 Oggiono, tra le Cadette sul gradino più basso del podio conclude Alessia Acquistapace del Cs Cortenova, mentre tra i cadetti a vincere per la Virtus Calco ci pensa Tommaso Bonetta che precede Giulio Mascheri del Cs Cortenova e Francesco Raineri dell’Us Derviese.

Al via le categorie Assolute in un cross corto

12 Allievi, 32 Assolute e 106 Assoluti a completare la giornata di sport, Mattia Spinzi del Centro Lario vince tra gli Allievi e precede Jacopo Chicco della Bernatese e Martino Arlati della Merate Atl Promoline.

A Giorgia Valletti della Pro Sesto la vittoria al femminile davanti a Chiara Fumagalli dell’Atl Mariano Comense e Erika Simonetta compagna di squadra, al maschile non si lascia sfuggire la vittoria Manuel Molteni per il Gs Villaguardia e precede Massimiliano De Bernardi per l’Atl Centro Lario con Riccardo Ghillioni dell’Atl Triangolo Lariano a chiudere il podio.

Il podio Allieve vede la vittoria di Sofia Bonanomi del Merate Atl Promoline seguita da Arianna Corradini della Bernatese e da Elisa Clerici del Rovellasca.