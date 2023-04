Corsa in montagna. A Premana il campionato provinciale, bene i valsassinesi

Quattro titoli per Premana, tre per Cortenova e uno per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Un centinaio gli atleti al via della gara organizzata domenica scorsa

PREMANA – Un centinaio di atleti hanno gareggiato, domenica scorsa, per il campionato provinciale di corsa in montagna Ragazzi, Cadetti, Allievi e Assoluti. Otto magliette per il campionato provinciale, in gara anche i più piccoli della categoria Esordienti 5/8 (fuori classifica) e degli Esordienti 10 che concorrevano al punteggio del 12° trofeo As Premana.

I padroni di casa stravincono contro il Cs Cortenova

Ben 2.141 i punti che permettono al Premana di vincere, al secondo posto il Cs Cortenova con 680 punti e al terzo posto l’Atl Valtellina con 408 punti. Gli altri: 4° posto Pol Albosaggia con 308 punti, 5° posto Pol Pagnona con 221 punti, 6° posto Us Malonno con 190 punti, 7° posto Team Pasturo con 183 punti, 8° posto Atl Lecco Colombo Costruzioni con 178 punti, 9° posto Atl Valle Brembana con 129 punti, 10° posto l’Atl Media Sport con 86 punti, seguono altre 6 società con Gs Virtus Calco 13^ con 48 punti.

Vincono il titolo provinciale per le Ragazze Chiara Magni del Cs Cortenova, per i Ragazzi Riccardo Andor Longoni del Cs Cortenova, per le Cadette Caterina Ciacci del Cs Cortenova, per i Cadetti Francesco Gianola del Premana, per le Allieve Maria Fazzini del Premana, per gli Allievi Paolo Gianola del Premana, per le Assolute Michela Gritti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e per gli Assoluti Emanuele Fazzini del Premana.

I primi cinque classificati di ogni categoria

Esordienti 10 f: 1^ Veronica Rossini (Ag Media Sport), 2^ Greta Tagliaferri (Premana), 3^ Yasmine El Azzouzi (Virtus Calco). 4^ Viola Ruffoni (Gs Valgerola Ciapparelli), 5^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova).

1^ Veronica Rossini (Ag Media Sport), 2^ Greta Tagliaferri (Premana), 3^ Yasmine El Azzouzi (Virtus Calco). 4^ Viola Ruffoni (Gs Valgerola Ciapparelli), 5^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova). Esordienti 10 m: 1° Mirco Pelizzaro (Cs Cortenova), 2° Leonardo Rizzi (Premana), 3° Denis Pomoni (Premana), 4° Luca Simonelli (Atl Alta Valtellina), 5° Michele Battaglia (Premana).

1° Mirco Pelizzaro (Cs Cortenova), 2° Leonardo Rizzi (Premana), 3° Denis Pomoni (Premana), 4° Luca Simonelli (Atl Alta Valtellina), 5° Michele Battaglia (Premana). Ragazze: 1^ Letizia Confortola (Atl Alta Valtellina), 2^ Alessia Simonelli (Atl Alta Valtellina), 3^ Gioia Pozzi (Atl Alta Valtellina), 4^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 5^ Argentina Necchi (Ag Media Sport).

1^ Letizia Confortola (Atl Alta Valtellina), 2^ Alessia Simonelli (Atl Alta Valtellina), 3^ Gioia Pozzi (Atl Alta Valtellina), 4^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 5^ Argentina Necchi (Ag Media Sport). Ragazzi: 1° Andor Riccardo Longoni (Cs Cortenova), 2° Diego Pomoni (Premana), 3° Dario Dentelli (Atl Valle Brembana), 4° Rayan El Azzouzi (La Recastello Radici Group), 5° Oscar Gianola (Premana).

1° Andor Riccardo Longoni (Cs Cortenova), 2° Diego Pomoni (Premana), 3° Dario Dentelli (Atl Valle Brembana), 4° Rayan El Azzouzi (La Recastello Radici Group), 5° Oscar Gianola (Premana). Cadette: 1^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 2^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 3^ Serena Gianola (Premana), 4^ Siria Pomoni (Premana), 5^ Ilaria Bulanti (Pol Albosaggia).

1^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 2^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 3^ Serena Gianola (Premana), 4^ Siria Pomoni (Premana), 5^ Ilaria Bulanti (Pol Albosaggia). Cadetti: 1° Francesco Gianola (Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Ivan Pomoni (Premana), 4° Daniel Pellegrini (Pol Albosaggia), 5° Daniele Rossi (Us Malonno).

1° Francesco Gianola (Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Ivan Pomoni (Premana), 4° Daniel Pellegrini (Pol Albosaggia), 5° Daniele Rossi (Us Malonno). Allieve: 1^ Melissa Bertolina (Atl Alta Valtellina); 2^ Ilaria Artusi (Bracco Atl), 3^ Camilla Bonariva (Us Malonno), 4^ Maria Fazzini (Premana), 5^ Arianna Rizzi (Premana).

1^ Melissa Bertolina (Atl Alta Valtellina); 2^ Ilaria Artusi (Bracco Atl), 3^ Camilla Bonariva (Us Malonno), 4^ Maria Fazzini (Premana), 5^ Arianna Rizzi (Premana). Allievi: 1° Paolo Gianola (Premana), 2° Lorenzo Milesi (Team Pasturo), 3° Lorenzo Gianola (Premana), 4° Loris Gianola (Premana), 5° Mathias Mora (Us Malonno),

1° Paolo Gianola (Premana), 2° Lorenzo Milesi (Team Pasturo), 3° Lorenzo Gianola (Premana), 4° Loris Gianola (Premana), 5° Mathias Mora (Us Malonno), Donne: 1^ Michela Gritti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Eleonora Gandin (Pol Pagnona), 3^ Cinzia Pomoni (Premana), 4^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 5^ Anna Fazzini (Pagnona).

1^ Michela Gritti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Eleonora Gandin (Pol Pagnona), 3^ Cinzia Pomoni (Premana), 4^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 5^ Anna Fazzini (Pagnona). Uomini: 1° Dionigi Gianola (Us Malonno), 2° Emanuele Fazzini (Premana), 3° Oliviero Curti (Gp Valchiavenna), 4° Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Tommaso Colombini (Pol Albosaggia).