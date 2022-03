Madesimo Trail, il Falco Luigi Pomoni vince la prima tappa

Al femminile successo alla giovanissima di Campodolcino Sveva Della Pedrina

Appuntamento in Valchiavenna il 25 e 26 giugno per la Vertical e il Summer Trail

MADESIMO – Con una winter edition dalle temperature decisamente primaverili, Madesimo saluta la stagione invernale consegnando al premanese Luigi Pomoni (ASD Falchi Lecco) e alla giovanissima di Campodolcino Sveva Della Pedrina (Gruppo Podistico Valchiavenna) il titolo di vincitori della prima tappa del Madesimo Trail, il nuovo circuito di corsa off road ideato dal Consorzio Turistico di Madesimo e organizzato dalla SSD Andromeda Sport.

Tra i 150 partecipanti, sono loro i primi a tagliare il traguardo, rispettivamente in 37’16” e 44’44”, dopo 9 km con circa 300 m D+ che, complice l’assenza di neve, sono divenuti veloci ma al tempo stesso ostici con arrivo nel cuore del piccolo borgo della Valchiavenna, protagonista di una magnifica giornata di sole e sport. A completare il podio della gara, aperta a trail runner e camminatori, tra gli uomini, Erik Panatti (Team KV Lagunc) in 37’30” e Michele Penone (GP Santi) in 40’12” mentre, tra le donne, Elisa Adorni in 45’48” e la madesimina Jessica Sciaini (Team KV Lagunc) in 47’41”.

Dal centro del comune, il percorso ha permesso di risalire senza asperità la dorsale degli Andossi e ammirare gli stupendi panorami della vallata nonché le iconiche cime dei pizzi Tambò, Ferrè, Piani e Quadro. Negli ultimi km, in seguito alla conca boschiva che accoglie il paese, ha invece condotto tutti verso il fondovalle ai piedi del pizzo Spadolazzo, accompagnati dagli scorci verso l’incantevole altopiano di Motta e le piste da sci.

“Sono molto contento di come sia andata la gara – dichiara il vincitore Luigi Pomoni – La mia specialità sono le lunghe distanze, quindi un tracciato così veloce mi ha messo alla prova. Nonostante l’assenza di neve, location e panorami davvero bellissimi”.

“Si è appena conclusa la Madesimo Winter Trail, la prima di tre tappe dedicate interamente al trail running. Non è un caso se abbiamo deciso di diventare il palcoscenico della Madesimo Trail: la Valle Spluga, infatti, è da sempre la casa dello sport outdoor e la vocazione sportiva di questo meraviglioso territorio è riconosciuta da qualsiasi tipo di turista, che qui può praticare diverse attività in alta quota circondati da un panorama invidiabile – afferma Roberto Milanesi, Presidente Consorzio Turistico Madesimo – Le prossime gare si svolgeranno a giugno e tutti i runner che prenderanno parte all’evento sono invitati a sfidare se stessi e i proprio limiti su percorsi competitivi e con dislivelli sfidanti. Siamo certi che le prossime competizioni continueranno a essere un successo, la Valle Spluga è il luogo perfetto per vivere emozionanti sfide circondati dal meglio della natura”.